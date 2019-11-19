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Администрация Краснодарского края выплатила по облигациям 214,4 млн рублей

Власти Кубани выплатили доход по государственным облигациям края в размере 214,4 млн руб. Как уточняется в материалах регионального минфина, выплаты производились по девятому купонному периоду, со ставкой 8,6% годовых и купонным доходом 21,44 руб.

В августе этого года по облигациям края была выплачена аналогичная сумма с аналогичными показателями.

По данным министерства финансов Краснодарского края, а 1 октября государственный долг региона составил 110,6 млрд руб. На ценные бумаги (государственные облигации) приходится 20 млрд руб., на коммерческие кредиты – 25 млрд руб., на государственные кредиты – 59,7 млрд руб., на госгарантии – 5,9 млрд руб.

Дмитрий Михеенко


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