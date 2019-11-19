BMW раскрыла характеристики электромобиля i4

Компания BMW раскрыла характеристики нового электромобиля i4, который готовится к запуску в серию.

Согласно данным немецкого автопроизводителя, машина получит 530-сильную силовую установку и батарею на 80 кВт/ч, которая обеспечит запас хода без подзарядки до 600 км. Разгон 0-100 км/ч составит менее 4 секунд, а максимальная скорость превысит 200 км/ч. За 6 минут аккумулятор можно будет зарядить для 100-километрового пути, а на 80% батарея зарядится за 35 минут при использовании терминала мощностью 150 кВт.

Напомним, премьера серийного BMW i4, который сейчас проходит тесты, состоится в 2021 году.