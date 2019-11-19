«Татарстан Почтасы» закупит новогодние подарки детям на 3,7 млн рублей

Приобретение 5,7 тыс. новогодних подарков для детей работников УФПС «Татарстан Почтасы» обойдется в 3,7 млн руб. Это следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок. Заказчиком является АО «Почта России».

Согласно техзаданию, каждый подарок должен состоять из подарочной упаковки, набора кондитерских изделий, игрушки и развивающего элемента. Игрушка должна представлять собой музыкальную, портативную, водонепроницаемую, многофункциональную колонку, а развивающим элементом должен быть карточный набор для опытов по одному из таких направлений, как химия, физика, биология и другие науки.

Победителю тендера предстоит поставить подарки на склад департамента по логистике УФПС «Татарстан почтасы». В течение трех дней после заключения договора необходимо будет предоставить образец, а после его утверждения в течение 20 дней должна быть осуществлена поставка новогодних подарков.

Деньги на приобретение новогодних подарков будут выделены из собственных средств заказчика.

"Ъ-Казань"