Застройщик-банкрот взыскал с администрации Ханты-Мансийска 6,6 млн рублей убытков

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа обязал администрацию Ханты-Мансийска выплатить ООО «Ханты-Мансийское строительное управление» (ХМСУ) 6,6 млн руб. убытков. Ранее арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отклонил иск. Однако Восьмой арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение первой инстанции, удовлетворив иск частично.

Как указано в материалах дела, ХМСУ в октябре 2018 года потребовало взыскать с администрации города 25 млн руб. Истец указал, что он получил убытки в связи с признанием незаконными двух приказов администрации Ханты-Мансийска (изданы в 2010 и 2011 годах), из-за чего он утратил права собственности на участок площадью 3,7 тыс. кв. м. В 2013 году ХМСУ приобрело у Андрея Букаринова пять участков за 25 млн руб. Затем истец объединил эти участки в один и поставил его на кадастровый учет. Однако в 2015 году по иску Кривошеевой О.А, Стельмах И.В. и Кулик Т.В. Ханты-Мансийский районный суд признал незаконными приказы департамента муниципальной собственности администрации Ханты-Мансийска об утверждении схем расположения земельных участков, принятые в 2010 и в 2011 годах.

Этим же решением суд признал ничтожной сделку по продаже администрацией города одного из участков Андрею Букаринову площадью 974 кв. м. Также было признано незаконным и подлежащим отмене разрешение на строительство жилого дома на спорном участке. В 2016 году Ханты-Мансийский районный суд обязал ХМСУ возвратить департаменту муниципальной собственности администрации Ханты-Мансийска спорный участок. А в 2017 году Ханты-Мансийский районный суд признал отсутствующим право собственности ХМСУ на земельный участок площадью 3,7 тыс. кв. м. В итоге суды апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили иск ХМСУ лишь частично, обязав администрацию Ханты-Мансийска выплатить 6,6 млн руб. убытков.

По словам адвоката, партнера Международного центра защиты прав Globallaw Андрея Саунина, из решений разных инстанций по данному делу видно, что судьи занимают противоположные позиции в одной и той же ситуации. «Это характерная ситуация при рассмотрении дел о взыскании убытков судами на всей территории России, особенно в делах против бюджета. Суды часто считают, что истец, которому причинены убытки, не использовал все способы защиты. Также порой сложно определить размер причиненных убытков. Поэтому для отстаивания своей позиции нужно прикладывать максимальные усилия в собирании доказательств», — отмечает адвокат.

Алексей Охлопков