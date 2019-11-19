Трест №14 предложил ФНС погасить долги за три года

ПАО «Трест №14» направило в ИФНС России по Свердловскому району Перми проект мирового соглашения, сообщила компания в пресс-релизе. ПАО предложило погасить имеющуюся задолженность по налогам и сборам, пени и штрафы в течение 36 месяцев с момента утверждения судом мирового соглашения. В качестве обеспечения обязательств ПАО готово предоставить залог в виде акций компании.

Напомним, ранее налоговая служба обратилась в арбитражный суд края с требованием признать несостоятельным ПАО «Трест №14». Задолженность перед ФНС составляет 203,4 млн руб., в том числе сумма основного долга 171,8 млн руб. Арбитражный суд предоставил сторонам возможность договориться, отложив слушание до конца января 2020 года.

В ПАО «Трест №14» уверяют, что за последние 1,5 года не допустили ощутимого роста задолженности и заплатили налогов и обязательных взносов на 237,2 млн руб. (2018 год и девять месяцев текущего года). В 2018 году ПАО ввело в эксплуатацию три жилых многоквартирных дома и еще два в 2019 году общей площадью 26 тыс. кв. м, таким образом, выполнив обязательства перед 712 дольщиками на 1,3 млрд руб.

В стройкомпании рассчитывают, что рассрочка ФНС позволит ПАО продать непрофильные активы, оценочная стоимость которых превышает 300 млн руб. Продолжение строительных работ и ввод в эксплуатацию новых объектов позволит ПАО получить дополнительную выручку, отмечают в компании. Сейчас ПАО «Трест №14» достраивает три объекта: в Перми по ул. Куйбышева, 109а и ул. Сокольской, 10б, в п. Горном Пермского района (ул. Конников, 3а, поз. 1).