Производственно-торговые отношения

Пермские предприятия получают награды всероссийской премии «Экспортер года», участвуют в Международном форуме «Сделано в России» и увеличивают объем регионального экспорта. Три прикамские компании – «Промобот», ITPS Group и «Форт Телеком» – стали победителями в разных номинациях премии. Памятный знак «За особый вклад в развитие экспорта» вручили и пермскому губернатору Максиму Решетникову. Сегодня Прикамье входит в ТОП-15 регионов-экспортеров РФ. По итогам прошлого года, общий экспорт Пермского края вырос более чем на 8%, за восемь месяцев этого года – на 6,37%. По словам Максима Решетникова, к 2024 году предприятия Прикамья увеличат объем несырьевого экспорта еще на 57%.

Пермские предприятия получили награды всероссийской премии «Экспортер года». Церемония награждения состоялась 14 ноября на Международном экспортном форуме «Сделано в России». Организатором конкурса и премии на протяжении нескольких лет выступает Российский экспортный центр. Всего на участие в премии в этом году заявились более 1600 предприятий из 78 регионов России, среди которых 70% – представители малого бизнеса. Победителей выбирали в шести номинациях: «Высокие технологии», «Услуги», «Промышленность», «АПК», а также «Новая география» и «Прорыв года».

Пермская компания «Промобот» стала победителем в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий», предприятие «ИТ Профессиональные Решения» (ITPS Group) победило в номинации «Экспортер года в сфере услуг». Еще одна пермская компания – «Форт Телеком» заняла второе место в номинации «Прорыв года». Особо отметили и региональную систему поддержки экспорта. Губернатору Пермского края Максиму Решетникову вручили памятный знак «За особый вклад в развитие экспорта». Такой награды глав субъектов (Пермского края и Удмуртии) в этом году удостоили впервые.

Как отметил гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев, решение о вручении наград главам регионов было принято правительством РФ. «Если региональные компании начинают воспринимать себя не как регионального игрока, или даже не как российского, а как международную компанию, это дает новые рабочие места, новые перспективы для работников, международные контракты, новые доходы, налоговые поступления, то есть это совсем новое качество экономического ландшафта региона. Те регионы, которые в это поверили и делают шаги, а таких немало, и Пермь в том числе, они уже реально получают отдачу от вложенных усилий», – прокомментировал Андрей Слепнев.

Губернатор Максим Решетников поздравил победителей с наградами и отметил, что высокая оценка показателей экспорта региона на федеральном уровне – в первую очередь заслуга предприятий. «Компании технологически, управленчески, финансово выросли. На такие компании, которые уже все умеют в плане экспорта, будет основной упор по росту экспорта, но нам важно постоянно привлекать и новые компании, молодых экспортеров. За прошлый год у нас появилось 100 новых экспортеров, причем, условно, из 1000 экспортеров, которые работают в Прикамье, 700 – представители малого и среднего бизнеса. Именно они будут расти самыми большими темпами. Взрывной рост и удвоение несырьевого и неэнергетического экспорта – как раз задача малого и среднего бизнеса. Поэтому надо их учить, напитывать новыми навыками, оказывать господдержку», – обозначил Максим Решетников.

О масштабных планах расширения экспорта компании «Промобот» заявил сооснователь и директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев: «Промобот» – это российская компания, которая формирует мировой рынок сервисной робототехники. Сегодня роботы, придуманные и собранные в Пермском крае, трудятся в арабских школах, американских аэропортах, бразильских торговых центрах, европейских коворкингах, кувейтских клиниках. Мы присутствуем на всех континентах, кроме Антарктиды, в 36 странах мира».

Руководитель ITPS Леонид Тихомиров отметил, что за 15 лет истории компания участвовала в более чем 500 крупных проектах в 20 странах мира, среди которых страны Ближнего Востока и Азии, Юго-Восточной Азии и Африки, Латинской Америки и Европы. «Стратегически мы развиваем бизнес в регионах нашего присутствия – Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Ирак. Мы также планируем вывести наши продукты и услуги на рынки СНГ и дальнего зарубежья, действуя самостоятельно и опираясь на возможности стратегических межгосударственных альянсов, таких как ШОС, БРИКС, ЕАЭС. В перспективе запланирован выход на высококонкурентные рынки Европы, Северной Америки и Азии», – пояснил Леонид Тихомиров.

Значимость поддержки со стороны краевых властей отметил и представитель ООО «НПП ТИК». По словам директора по маркетингу и рекламе Константина Лужбина, чувствуется помощь в выходе на внешний рынок со стороны краевых властей, в части привлечения компании к различным семинарам и форумам. Сейчас компания готовится к выходу на экспорт. Одним из экспортно-ориентированных продуктов компании является вибростенд ТИК-PION. Он предназначен для измерения, индикации и регистрации параметров вибрации (скорость, ускорение, перемещение) работающего оборудования. Как уверяют разработчики, это первое подобное устройство в мире. «В наших планах – выход на международный уровень, поскольку продукт востребован и заслужил высокие оценки на российском рынке. Сейчас активно присматриваемся к зарубежным рынкам. Совместно с краевыми властями решаем вопросы сертификации продукции», – добавил Константин Лужбин.

По словам руководителя международных проектов компании «Форт телеком» Юлии Браун, организация экспортирует свою продукцию по таким основным направлениям, как оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС», оборудование для коммерческого мониторинга транспорта, а также софт, оборудование для построения необслуживаемых сетей видеонаблюдения. Продукция пермского предприятия поставляется в страны Европы, Персидского залива, Таможенного союза, в Турцию, Малайзию, Китай и прочие.

На Международном форуме «Сделано в России» местные компании представили свою продукцию на стенде Пермского края. Среди них производители в сфере ИТ и автоматизации, роботостроения, приборостроения: «ИТ Профессиональные решения» (ITPS), «Инсайт Электроникс», «Промобот», НПФ «Норд», «НПП ТИК», «ЭРИС КИП», «Форт телеком» и Kremlin Nuts.

Директор московского представительства ГК «Инсайт» Владислав Кудрявцев рассказал, что в этом году компания в составе делегации Пермского края побывала на немецком форуме «Мессе» в Ганновере и нашла там партнеров. «Там к нам был огромный интерес. Мы его сейчас прорабатываем, и будем выходить на рынок Европы как раз благодаря этому мероприятию, и не только ему», – пояснил господин Кудрявцев.

«Безусловно, основа нашего экспорта – это химическая отрасль, калийные удобрения, но четверть экспорта приходится на второй и третий передел – это высокотехнологичная продукция, и именно в этих сегментах мы видим наибольшие темпы роста, – рассказал Максим Решетников на пленарном заседании Международного экспортного форума «Сделано в России». – Считаем, что эта динамика во многом уже связана с реализацией национального проекта. У нас от предприятий края было подано 22 заявки от 16 компаний на поддержку КППК (корпоративных программ повышения конкурентоспособности). По этим заявкам объем экспорта к 2024 году должен увеличиться на 38%, это 1,4 млрд долларов. У нас реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе специальные инвестиционные контракты. Мы также активно развиваем экспорт малых и средних предприятий. Уже сейчас доля экспорта малых и средних предприятий в экспорте Прикамья существенно выше, чем в среднем по России, и составляет 5%. Планируем увеличить их долю к 2024 году в два раза».

Глава региона обратил внимание и на одну из системных проблем экспорта – бумажный документооборот. При этом каждое ведомство запрашивает свой пакет документов. По словам Максима Решетникова, при массовом росте числа экспортеров будет сложно решать административные вопросы вручную, поэтому для ускорения нужно перевести эти процессы в электронный формат.

Отметим, что рост показателей экспорта в Пермском крае происходит благодаря разносторонним мерам поддержки, которые внедряет правительство региона, а также благодаря выстраиванию соответствующей экспортной экосистемы. Так, Пермский край вошел в число 11 регионов, внедряющих в пилотном режиме «Региональный экспортный стандарт 2.0». С 2017 года в Пермском крае действует региональный Центр поддержки экспорта. Кроме того, реализуются новые проекты по поддержке бизнеса: по продвижению компаний по каналам электронной торговли, субсидиям на сертификацию товаров под требования зарубежных рынков, продвижению через новую цифровую платформу АО «Российский экспортный центр», проект по экспортному коучингу. Запущен региональный экспортный акселератор, его модель основана на одной из лучших мировых практик – европейской программе EU Gateway. Регион проводит регулярные бизнес-миссии и участвует в ведущих мировых выставочных мероприятиях, развивает долгосрочные партнерские отношения с Германией и странами Европы, ОАЭ, Японией, Китаем. С 2018 года на регулярной основе проводится Межрегиональный экспортный форум.

По итогам прошлого года экспорт Пермского края вырос более чем на 8% – до 5,38 млрд долларов США. В рейтинге регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта Прикамье вышло на 11-е место – поставки по этому показателю составляют 3,7 млрд долларов, рост этого вида экспорта за 2017–2018 годы составил 24%. С января по август 2019 года включительно экспорт края составил 3,49 млрд долларов США – это на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сегодня Прикамье входит в топ-15 регионов-экспортеров.

При этом в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) почти на четверть вырос экспорт региона в Германию – до 150 млн долларов, а объем экспорта в ОАЭ увеличился почти на 89%, или на 10,77 млн долларов. Основной прирост этих показателей был достигнут за счет увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта, рост которых к 2024 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» должен достигнуть 250 млрд долларов.

География экспортных поставок Прикамья выросла до 150 стран мира. Основные направления – это Европа, Северная и Южная Америка, СНГ и Азия. В топ-10 стран, в которые пермские предприятия экспортируют свою продукцию, входят Бразилия, Китай, Нидерланды, Бельгия, США, Финляндия и другие.

Губернатор Максим Решетников отметил, что начинающих экспортеров важно знакомить с положительным опытом пермских предприятий. Для этого можно организовать специальные сессии, на которых успешные экспортеры могли бы поделиться историями успеха и механизмами выхода на зарубежные рынки. На пленарном заседании форума Максим Решетников обозначил, что к 2024 году планируется несырьевой неэнергетический экспорт предприятий Пермского края увеличить на 57%. При этом двукратный рост экспорта ожидается у предприятий малого и среднего сегмента.