Сборная России по футболу завершает отборочный турнир Евро-2020. Последний матч команда Станислава Черчесова сыграет вечером 19 ноября на выезде против Сан-Марино. Национальная сборная давно обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы и выйдет из группы I со второго места. И все же матч с Сан-Марино стоит посмотреть, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Такими отрезками времени, как сейчас, болельщики могут наслаждаться. Наша сборная без валидола вышла на Евро-2020 — причем заранее — и даже позволила себе в отборочном турнире сыграть в открытый футбол с бельгийцами. Отношение к команде сейчас настолько трепетное, что даже после крупного поражения от Бельгии, в сборную не полетели крупные камни. Мелкой щебенкой в наших парней побросали, да и то не все. Зато к фантазерам пришло понимание того, что наша команда может, а чего нет. Почему мы не в силах тягаться со сборными уровня Бельгии объяснил футбольный эксперт и тренер «Спартака» Сергей Юран: «При всем уважении к нашим футболистам, но мы находимся в первой лиге. Пока у нас не появятся игроки Европы в лучшие чемпионаты, то есть не лучшие команды, а лучшие чемпионаты, у нас будут сложности в том, чтобы играть именно с такими сильными командами и добиваться результата, даже поставь любого тренера — Гвардиолу или еще кого-то».

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В победе над Сан-Марино сегодня никто не сомневается, вопрос только в том, сколько мячей Российские футболисты отправят в ворота соперника. Настроены наши парни решительно. На пресс-конференции перед игрой полузащитник сборной Роман Зобнин открыто говорил журналистам о возможном рекорде Дзюбы: «Что касается Дзюбы, он больше хочет Кержакова догнать. Он говорит, сейчас семь забью — и до свидания».

Александр Кержаков пока самый результативный игрок сборной страны, на его счету 30 мячей, у Дзюбы — 24. Так что голы в ворота Сан-Марино будут обязательно. И если у наших пойдет игра, то голов этих будет немало. Понятно, что эта предполагаемая феерия не решит проблем нашей сборной, а проблемы эти есть. Упрямо ходят слухи о том, что в команду хотят вернуть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, вроде как Гильерме Гусмао не справляется и стопроцентного первого вратаря у сборной нет. Четыре мяча от Бельгии вывели слухи об Акинфееве на новый уровень. Правда, главный тренер Станислав Черчесов высказался по этому поводу так: «Была игра, мы ее проанализируем, некоторые вещи посмотрим, чисто профессионально разберем. У нас все время что-то подогревается, поэтому не подогревалось бы это, подогревалось бы другое.

Про Чалова все что-то забыли и начали обсуждать Гильерме.

Был Вася — теперь Петя. Ну, завтра еще что-нибудь придумаем».

Некоторые букмекерские конторы просчитали вероятность возвращения Акинфеева в сборную, и вероятность эта велика — 49%. Пока же первый вратарь команды — бразилец Гильерме. Впрочем, времени до начала Евро-2020 много, и кто знает, какой состав в тот момент будет у нашей команды. Пока можно просто получать удовольствие от футбола и расслабленно наблюдать, как сегодня сборная страны будет громить очередного аутсайдера.

Матч Сан-Марино—Россия начнется сегодня в 22:45. Жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте, хотя первый соперник российской сборной уже определился минувшей ночью. Это сборная Дании, которая сыграла вничью с Ирландией 1:1. С большой долей вероятности, вторым соперником нашей команды на Евро-2020 будет Бельгия.