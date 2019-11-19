Полиция изъяла около 2 тыс. лекарств без лицензии из аптеки в Автозаводском районе

Сотрудники полиции выявили незаконную реализацию лекарственных препаратов в одной из аптек на улице Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгороде. В ходе проверки было изъято 1,9 тыс. упаковок препаратов без соответствующей лицензии и сопроводительных документов.

Как сообщает региональное управление МВД, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии»). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа размером до 50 тыс. руб.

Анастасия Еремина