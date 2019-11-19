В Татарстане Роспотребнадзор оштрафовал торговцев рыбой на, 2 млн рублей

В Татарстане штрафы за нарушения закона при торговле рыбной продукцией по итогам девяти месяцев 2019 года составили 1,88 млн руб., что на 1 млн руб. меньше прошлогодних данных, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Нарушения были связаны с несоответствием установленным требованиям, истекшим сроком годности и отсутствием достоверной информации о реализуемом товаре. Всего было изъято 268 партий рыбы, морепродуктов и рыбных консервов объемом 1405 кг.

Всего с начала 2019 года сотрудники Роспотребнадзора проверили в Татарстане 320 торговых точек, на территории которых продают рыбу и морепродукты, и исследовали 608 проб продукции. Удельный вес продуктов, которые не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, составил 1%. В 15 исследованных пробах массовая доля глазури превышала гигиенический норматив. В частности, это было выявлено в продукции из Китая, а также из Московской, Калужской, Свердловской, Самарской, Калининградской, Ульяновской областей и из Санкт-Петербурга.

"Ъ-Казань"