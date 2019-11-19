Территорию под продолжение «красной» линии метро спланируют к лету 2021 года

На сайте Смольного опубликовано распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга о подготовке документации по планировке территории ( ППТ) для строительства продолжения Кировско – Выборгской линии метро («красная» ветка) от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Проспект Маршала Жукова».

Подготовить документацию предполагается в срок до 20 мая 2021 года.

Из приложенной к документу схемы следует, что ППТ затронет участок от улицы Танкиста Хрустицкого, вдоль проспекта Ветеранов, до Авангардной улицы. Проект развития схемы метро предполагает, что на этом участке должна появиться новая станция «Александрино». Ранее анонсированное время строительства —2026-2027 года.

Добавим, что в Смольном уже выпускали подобное распоряжение, документацию тогда должны были подготовить к осени текущего года.