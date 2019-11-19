Глава Новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев порвал заявление об отставке

Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев отозвал свое заявление об увольнении, сообщил он во вторник журналистам. Решение связано с тем, что областные и городские власти пообещали до 2022 года завершить реконструкцию здания кинотеатра «Пионер», куда должен был переехать театр. Сумма реконструкции составит около 450 млн руб.

«Я продолжу работать на своем посту. Наш город имеет практику долгостроев, поэтому хочется, чтобы реконструкция кинотеатра "Пионер" была вовремя завершена»,— сказал на пресс-конференции господин Афанасьев, после чего разорвал заявление об отставке.

Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр Анна Терешкова отметила, что реконструкция будет завершена до 2022 года. «Мы провели переговоры с арендодателем здания, где сейчас находится театр. Взамен урезанной площади на первом этаже будет выделена площадь в два раза больше на втором этаже, где расположится дирекция»,— сказала чиновница, отметив, что для театра также рассматривается и возможность переезда в другое здание, если с арендодателем возникнут проблемы.

Напомним, господин Афанасьев написал заявление об увольнении 11 ноября. Причиной послужило отсутствие условий для работы театральной труппы. Худрук заявлял, что больше не хочет нести ответственность за судьбу театра, которому местные власти за 30 лет его существования так и не нашли «достойное» помещение. В 2002 году театр временно переехал в подвал на Вокзальной магистрали и до сих пор там находится. В том же году началось строительство постоянного здания напротив оперного театра, но его так и не завершили. В 2017 году в собственность театра передали задание «Пионера», проектно-сметную документацию завершили готовить в 2018 году.

Подробнее о причинах отставки Сергея Афанасьева — в материале “Ъ-Сибирь” «Худрук уходит из подвала»

Юлия Сасевич