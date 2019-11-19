Объекты Федеральной сетевой компании в Самарской области полностью готовы к предстоящей зиме

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») получила паспорт готовности к отопительному сезону 2019–2020 годов. Соответствующий приказ подписан Минэнерго России. Документ подтверждает полную готовность к предстоящему осенне-зимнему периоду во всех 79 регионах присутствия, включая Самарскую область. За 10 месяцев 2019 года в сетях компании в Самарском регионе удельная аварийность снизилась на 13,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.



На территории Самарской области ФСК ЕЭС обеспечивает бесперебойную работу 21 подстанции общей трансформаторной мощностью 10097,5 МВА, а также 2,6 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.

В рамках подготовки к отопительному сезону магистральных энергообъектов Самарской области ФСК ЕЭС 57 выключателей, 151 разъединитель, расчищено более 548 га трасс ВЛ от деревьев и кустарниковой растительности. Своевременное выполнение работ обеспечит надежное функционирование энергосистемы в сезон максимальных нагрузок. На линиях электропередачи заменены 1210 изоляторов, более 31 км грозотроса. Выполнены ремонт 19 опор, усиление 143 фундаментов опор ЛЭП.

Для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ сформированы 22 мобильные бригады, все они оснащены высокопроходимой и специальной техникой в количестве 104 единиц.

В 2019 году в рамках инвестиционной программы ФСК ЕЭС реализовала на территории Самарской области ряд проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей региона. Завершена реконструкция ПС 220 кВ «Серноводская», питающая электроэнергией жителей северо-востока региона с населением более 72 тыс. человек, производственные объекты трубопроводной системы «Газпрома» и «Роснефти». На подстанции установили 2 современных элегазовых выключателя 220 кВ. Также на подстанции были установлены микропроцессорные шкафы управления, защиты и автоматики, установлен программно-технический комплекс мониторинга и защиты ВЛ подстанции «Серноводская». Также в 2019 году ФСК ЕЭС обеспечила возможность передачи до 40,2 МВт мощности от подстанции 220 кВ «Серноводская» по распределительным сетям 110 кВ с увеличением максимальной мощности на 4,5 МВт для производственных объектов предприятия «Роснефти» в Самарской области — «Самаранефтегаз».

В целом по Единой национальной электросети за 10 месяцев 2019 года удельная аварийность снижена на 14%. Выполнены все запланированные мероприятия ремонтной программы.

В 2019 году Федеральная сетевая компания направила на финансирование ремонтной программы в сумме по всем регионам присутствия порядка 14,2 млрд рублей, что более чем на 1 млрд рублей превышает уровень предыдущего года. Аварийный резерв укомплектован на 100%. Сформированы более 1 тыс. ремонтно-восстановительных бригад. В распоряжении предприятий магистральных электросетей находятся 605 резервных источников питания. Проведено более 700 противоаварийных учений и тренировок, включая совместные с региональными органами исполнительной власти и подразделениями МЧС России.