Израиль перехватил четыре выпущенные из Сирии ракеты

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила на севере страны четыре ракеты, выпущенные с территории Сирии, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
«Мы можем подтвердить, что все четыре были перехвачены в небе израильскими системами ПВО»,— говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в районе Голанских высот. При этом агентство Reuters со ссылкой на заявление государственного телевидения Сирии рассказало о взрывах возле аэропорта Дамаска.
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