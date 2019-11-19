Израиль перехватил четыре выпущенные из Сирии ракеты

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила на севере страны четыре ракеты, выпущенные с территории Сирии, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что все четыре были перехвачены в небе израильскими системами ПВО»,— говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в районе Голанских высот. При этом агентство Reuters со ссылкой на заявление государственного телевидения Сирии рассказало о взрывах возле аэропорта Дамаска.