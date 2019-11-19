Юбилей включили в федеральную повестку

В минувшую пятницу состоялся рабочий визит в Пермь вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева господин Мутко назначен председателем оргкомитета по празднованию 300-летия столицы Прикамья. 15 ноября зампредседателя правительства провел его первое заседание. Господин Мутко поддержал предложенную губернатором Максимом Решетниковым стратегию развития города до 2023 года. Глава региона отметил, что планы властей в этом направлении «заходят» гораздо дальше этой даты.

Сразу после прилета Виталий Мутко осмотрел новое здание аэровокзала международного аэропорта Пермь. Затем ему продемонстрировали удачный пример комплексной застройки города – микрорайон Красные казармы, в котором девелопер совместно с городскими и краевыми властями еще на этапе проектирования предусматривает транспортную доступность, обеспеченность социальной инфраструктуры будущих новоселов, безопасность дворовых территорий. Господин Мутко побывал также на эспланаде и набережной. Там ему рассказали о дальнейших планах по реконструкции этих инфраструктурных объектов. По словам губернатора Пермского края, программа развития столицы Прикамья предусматривает реализацию 90 проектов за счет средств из различных источников. Наиболее масштабные из них связаны с совершенствованием улично-дорожной сети города, транспортной системы, которая повысит связанность территорий, с созданием открытого выхода к реке, а также развитием неосвоенных территорий и участков, где раньше располагались промышленные объекты. «Наша основная цель – улучшить социальную инфраструктуру и сделать город комфортным для всех его жителей», – подчеркнул Максим Решетников.

Виталий Мутко одобрил задачи, сформулированные краевыми и городскими властями. «Сегодня мы обсудили план по подготовке и проведению праздничных мероприятий к 300-летию Перми. Он разработан Министерством культуры РФ совместно с правительством Пермского края. Губернатор предложил подходы к развитию города в целом, города как большого мегаполиса: чтобы создать безопасную и комфортную среду проживания, сделать город точкой притяжения бизнеса, поднятия экономики. Конечно, программа включает вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры – очень амбициозные проекты, но они все реализуемы. Считаю, что это совершенно правильный подход, – резюмировал итоги оргкомитета господин Мутко. – Помимо утвержденного плана, будут даны поручения всем федеральным ведомствам, которые имеют свои проекты, приблизить их к программе развития Перми, предложенной губернатором. Также попросим все федеральные министерства, которые имеют в Перми свои учреждения, например цирк, чтобы они посмотрели свои планы и привели пермские здания в порядок. Привлечем государственные компании и крупные корпорации к совместной работе с правительством Пермского края».

Как подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ, утвержденный план мероприятий к 300-летию Перми также включает издательскую деятельность, создание фильмов о городе, капитальный ремонт и реставрацию объектов культуры и праздничные мероприятия. На это из федерального бюджета выделяется 500 млн руб. В то же время это только небольшая часть из общего объема финансирования городских и краевых проектов федеральными средствами. Так, Виталий Мутко рассказал, что до 2024 года Правительство РФ запланировало направить в Пермский край 46 млрд руб. в рамках реализации национальных проектов. «Есть определенные приоритеты, поэтому можно попытаться решить вопрос, чтобы график поступления этих ресурсов сдвинуть влево», – отметил господин Мутко. Также, по его словам, регион может претендовать на получение федерального финансирования на различные проекты, в частности по модернизации транспорта, жилищной инфраструктуры.

Заседание оргкомитета проходило на территории «Завод Шпагина», представляющей собой удачный пример создания современного социокультурного пространства в историческом центре Перми. В этом году там состоялось более 50 различных мероприятий: от мастер-классов до международных форумов. Создание комфортной городской среды для жителей и гостей столицы Прикамья – одна из приоритетных задач для руководства муниципалитета и региона. Наряду с реконструкцией набережной и эспланады, в центре Перми в ближайшее время начнется строительство многофункционального центра на месте бывшей кондитерской фабрики. На его территории разместится и первая в городе пятизвездочная гостиница. Проект предусматривает крытые переходы по принципу «сухие ноги», мосты, которые соединят центр города с обновленной набережной.

Вслед за аэропортом современный вид приобретет и железнодорожный вокзал Пермь II. Там появится транспортно-пересадочный узел, в котором будут совмещены железнодорожные и автобусные перевозки. Рассматриваются и варианты застройки близлежащей территории так называемого «Товарного двора». В общей сложности там может появиться более 17 тыс. кв. м современной застройки, в том числе 14 тыс. жилой, а также административные здания, объекты спорта, культуры. К примеру, губернатор отметил, что именно здесь может появиться универсальный спортивно-концертный комплекс на 10 тыс. болельщиков, который нужен городу для развития профессионального спорта.

Как рассказал Максим Решетников, планы по развитию краевой столицы «заходят» дальше 2023 года. «Утвержденный план охватывает важные моменты, но наш стратегический замысел больше, поэтому основная задача, которая была на сегодня – погрузить Виталия Леонтьевича и федеральных коллег в наш контекст, наши планы, показать, что из себя представляет Пермь, и доказать, что Пермь надо развивать, получить поддержку. Очень было важно получить от Виталия Леонтьевича обратную связь, понять, насколько наши проекты вписываются в контекст развития страны. Сейчас, заручившись поддержкой, главное – работать, реализовывать запланированное, реализовать те задачи, которые поставлены, в том числе по нацпроектам. Если все реализуем, уверен – с дополнительной поддержкой федеральных коллег сможем двигаться дальше», – подчеркнул глава региона.

«В работу заходят проекты, связанные с развитием социальной инфраструктуры, а также представлением нашего города как точки притяжения бизнеса, перспективного мегаполиса, – отметил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. – Важно не забывать о нашей богатой истории, народной и современной культуре, замечательной природе и активно продвигать пермский бренд!»

По словам первого вице-спикера Пермской городской думы Дмитрия Малютина, визит Виталия Мутко в Пермь и проведение первого оргкомитета означают, что планы властей по развитию города получили поддержку на федеральном уровне. При этом Дмитрий Малютин убежден, что позитивные изменения в жизни города не должны быть привязаны к какой-то дате. «Люди каждый день должны чувствовать, что жить в Перми становится лучше, – считает господин Малютин, – что развивается транспортная система, что дороги в городе становятся безопасными, а школы, в которые ходят наши дети, современными». По словам первого вице-спикера, ресурсы для этого у муниципалитета есть. Так, за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов модернизируется дорожная инфраструктура, происходит благоустройство придомовых территорий. «Сейчас мы не испытываем проблем, где взять средства на эти проекты. Весь вопрос в том, чтобы качественно и в срок их осваивать», – убежден депутат.