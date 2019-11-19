В Самаре директор Регионального центра телекоммуникаций осужден за разглашение гостайны

Вступил в законную силу приговор в отношении директора ГБУ «Региональный центр телекоммуникаций», подведомственного департаменту информационных технологий и связи Самарской области. Ранее мужчина был осужден по ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

«Установлено, что директор ГБУ “РЦТ”, в силу занимаемой должности имевший допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, разгласил перед главным инженером РЦТ, не имевшим соответствующего допуска, известные ему сведения»,– говорится в сообщении.

По этому факту сотрудниками УФСБ России по Самарской области было возбуждено уголовное дело. В итоге Самарский областной суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

Георгий Портнов