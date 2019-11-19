Магнитка станет площадкой отраслевого форума

20-21 ноября 2019 года в Магнитогорске на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» состоится Форум руководителей и специалистов предприятий горно-металлургической промышленности «PRO формат».



Организаторами мероприятия выступают Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе РФ, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и КЦПК «Персонал». Форум проводится с целью формирования отраслевой позиции по проблемным вопросам и перспективам развития Национальной системы квалификаций.

В работе Форума примут участие представители федеральных органов власти, металлургических предприятий и образовательных организаций. Планируется, что на пленарном заседании форума выступят генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, исполнительный директор Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России (АМРОС), председатель Совета по профессиональным квалификациям горно-металлургического комплекса Алексей Окуньков, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко, председатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей Безымянных; представители Минтруда, Национального агентства развития квалификаций и Ростехнадзора.

В ходе запланированных стратегических сессий, будут обсуждаться темы выработки отраслевой позиции по применению Национальной системы квалификаций, противоречий и ограничений применения «сквозных» квалификаций, вопросы всех уровней образования для металлургических предприятий, профориентация в горно-металлургическом комплексе на отраслевом и федеральном уровнях, а также молодежная политика промышленных компаний.

В рамках форума запланирована экскурсия на производственную площадку Магнитогорского металлургического комбината по экскурсионной программе «Стальной маршрут». Также участники мероприятия посетят лаборатории Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова и Политехнический колледж Магнитогорска, которые являются основными поставщиками инженерных и рабочих кадров для ПАО «ММК» и группы компаний комбината.