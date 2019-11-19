Для реализации крупных инвестпроектов на Кубани создадут независимые генерации

Крупным инвестиционным проектам в Краснодарском крае создадут независимые центры для подключения к сетям электроэнергии. Соответствующее распоряжение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, в настоящее время в регионе реализуется 634 инвестпроекта общей стоимостью 1,6 трлн руб., однако сроки завершения некоторых крупных соглашений затягиваются из-за проблем с подключением к коммуникациям. В частности, ряд инвесторов не видит рентабельности проектов из-за дороговизны присоединения к сетям, поэтому краевые власти видят решение проблемы в создании независимых генераций.

В качестве примера такой независимой генерации глава региона назвал энергостанцию компании «Тандер» в Краснодаре, которая обеспечивает индустриальный парк «Магнита» теплом и электричеством. Теперь краевым властям предстоит сформировать список значимых инвестиционных проектов, которые можно будет реализовать с помощью создания независимых генераций. Перечень планируют создать к февральскому инвестфоруму в Сочи.

Василий Хитрых