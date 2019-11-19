В Подмосковье ликвидирована крупная нарколаборатория

В Серпуховском районе Московской области ликвидирована нароклаборатория, в которой ежемесячно производилось около 1,5 т синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В самой лаборатории задержаны три химика-технолога (граждане Украины) и курьер-закладчик, позже задержали предполагаемого организатора.

Видеозапись из лаборатории опубликована на сайте МВД.

«Пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств»,— сказала госпожа Волк. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Цеха по производству запрещенных веществ были оборудованы на территории бывшей фермы на участке около 4 га. Из лаборатории было изъято 100 кг твердых наркотических средств, 1,5 т в жидком состоянии, 4 т химических реактивов, семь химических реакторов.