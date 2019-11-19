В Ростове грабителя банка приговорили к крупному тюремному сроку

Ворошиловский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор по делу Виктора Абакумова, обвиняемого в двух налетах на городские отделения Сбербанка, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый пришел в одно из отделений ПАО «Сбербанк России» в Ростове в маске и с сумкой, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Угрожая взорвать помещение, он потребовал от кассиров отдать ему деньги. Так ему удалось похитить более 2,7 млн руб. и скрыться. Через некоторое он вновь совершил налет на отделение Сбербанка тем же способом.

«Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействовали в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против Банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание», — рассказали в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Приговором суда подсудимому назначено десять лет колонии строгого режима.

Дарья Голякова