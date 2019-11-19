Расчетная скорость по новой платной трассе Москва-Казань составит 120 км/ч

Расчетная скорость по будущей платной автодороге из Москвы в Казань, которая будет построена в рамках международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», составит 120 км/ч, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана. Общая протяженность трассы составит 720 км, в том числе по Татарстану – 142 км. Это будет четырехполосная скоростная автодорога IБ категории.

Участок автотрассы в Татарстане соединит три федеральные дороги. Это позволит перераспределить транспортные потоки и обеспечит транзитное движение в обход Казани. Кроме того, ОЭЗ «Иннополис» будет по кратчайшему пути связана с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера. В рамках строительства платной автодороги Москва-Казань планируется возвести новый мост через Волгу, уточнили в министерстве.

Трасса Москва-Казань распоряжением правительства России была включена в схему территориального планирования РФ. Также она отражена в транспортной стратегии страны на период до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует начать проектирование платной трассы Москва-Казань. На строительство дороги потратят 730 млрд руб. Она будет полностью построена к 2027 году.

"Ъ-Казань"