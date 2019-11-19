В аукционной документации на реконструкцию трассы Пермь – Екатеринбург выявили нарушения

ФАС России признала необоснованной жалобу на аукцион по выбору подрядчика для реконструкции трассы Пермь – Екатеринбург (47-58 км). Как сообщает Business Сlass, в ходе проверки документации аукциона были выявленные нарушения, не указанные в жалобе. Нарушения связаны с определением видов и объемов работ по контракту, которые подрядчик должен выполнить без привлечения субподрядчиков. Согласно постановлению правительства, их доля в стоимостном выражении должна составлять не менее 15% от цены контракта. В проекте договора на реконструкцию трассы указано, что эти показатели необходимо согласовать с заказчиком. ФАС предписала устранить это нарушение до 22 ноября.

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» (входит в Росавтодор) в начале октября объявило электронный аукцион на реконструкцию 11 км участка федеральной автодороги Пермь - Екатеринбург (Р-242). Максимальная цена контракта составила 3,6 млрд руб.

На участие в конкурсе заявилась только одна компания - ООО «Строительно-производственная компания “Зеленый город”» (Санкт-Петербург), в связи с чем аукцион признан несостоявшимся. При этом комиссия признала заявку «Зеленого города» соответствующей аукционной документации. С единственным участником аукциона, согласно действующему законодательству, должен быть подписан контракт.

Однако контракт не был заключен из-за жалобы, поданной ООО «КС-Строй» (Барнаул). Согласно материалам госзакупки, эта компания пожаловалась на действия ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» при проведении аукциона. В частности, «КС-Строй» полагает, что заказчик предоставил неполную проектно-сметную документацию, что лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение. Также структура Росавтодора не опубликовала проект организации строительства.