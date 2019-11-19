В Кемерово арестован подозреваемый в убийстве новосибирского бизнесмена

В Кемерово задержан 32-летний Николай Квочкин, находившийся в розыске по подозрению в убийстве новосибирского предпринимателя Андраника Мурадяна. Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области, подозреваемый был задержан 17 ноября на съемной квартире. По словам официального представителя регионального управления СКР Дмитрия Чечулина, задержанный доставлен под конвоем в Новосибирск для проведения следственных действий.

Коммерсанта, занимавшегося ростовщичеством, расстреляли вечером 25 июня на улице Гоголя в центре Новосибирска. В предпринимателя выпустили пять пуль, от полученных ранений он скончался в больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Силовики установили причастность к расстрелу Николая Квочкина и обратились к горожанам за помощью в розыске подозреваемого. Полиция распространила его фотографию. По ходатайству следствия Центральный райсуд Новосибирска вынес постановление о заочном аресте подозреваемого, его объявили в розыск.

Константин Воронов