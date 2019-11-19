Экс-глава СО РАН намерен подать иск о защите репутации после обысков

Академик Александр Асеев, возглавлявший Сибирское отделение Российской академии наук с 2008-го по 2017 год, не исключил, что будет отстаивать в суде деловую репутацию. Об этом он сообщил ТАСС после обысков в управлении делами СО РАН.

Накануне СКР распространил информацию о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего управделами СО РАН. По версии следствия, в 2014 году управделами Эдуард Скубневский заключил с председателем СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма жилого помещения на безвозмездной основе. В последующем элитный коттедж был приватизирован. В 2015 году Росреестр зарегистрировал право собственности на дочь Александра Асеева.

Следствие полагает, что управделами Скубневский нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН в списке нуждающихся в получении жилья не состоял. Якобы академику принадлежала квартира площадью около 137 кв. м. «В ходе незаконных действий управделами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности РФ, и причинен ущерб бюджету на сумму более 67 млн руб.»,— заявили в СКР.

«Мне просто стыдно за это, [Скубневский] — это человек, который работал в Сибирском отделении, в Институте физики полупроводников, он был много лет замдиректора. Его все знают, абсолютно честный, порядочный человек. Я думаю, придется мне подавать встречный иск за нанесение ущерба деловой репутации и морального ущерба»,— передает ТАСС слова господина Асеева.

О том, как Эдуард Скубневский стал фигурантом уголовного дела, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Академгородок потерял коттедж»

Илья Николаев