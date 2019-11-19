Глава Тывы пригрозил Олегу Дерипаске судом из-за цен на уголь

Власти Тывы намерены судиться с российским бизнесменом Олегой Дерипаской из-за цен на уголь. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Шолбан Кара-оол, находящийся в командировке в Москве.

«Я буду встречаться с Олегом Дерипаской, учредителем Тувинской горнорудной компании, которая является совладельцем Каа-Хемского угольного разреза,— сказал Шолбан Кара-оол.— У меня есть документы, из которых следует, что эта горнорудная компания за пределами региона продает тувинский уголь максимум за 1700 руб. Если в Туве будет этот уголь нам, бюджетникам, продаваться за 3 тыс. руб., это нарушение действующего законодательства, и мы будем судиться».

Господин Кара-оол добавил, что попробует договориться с Олегом Дерипаской, чтобы тот «дал указание своему менеджменту», а также «чтобы они слишком не стремились к зарабатыванию денег» и «все-таки рассчитывали на социальную ответственность бизнеса». При этом Шолбан Кара-оол назвал Олега Дерипаску «одним из самых работоспособных бизнесменов» России и «одним из самых авторитетных людей и патриотов страны».

ООО «Тувинская горнорудная компания» ведет добычу на Каа-Хемском и Чаданском разрезах в Тыве. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие принадлежит кипрской компании Vukelich Limited, связанной с En+ Group Олега Дерипаски.

Илья Галагуз, Илья Николаев