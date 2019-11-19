Приставы потребовали обратить взыскание на имущество ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Отдел судебных приставов Алтайского района УФССП по Алтайскому краю подал в суд на АО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Приставы требуют обратить взыскание на денежные средства «Бирюзовой Катуни», находящиеся на лицевом счете в управлении федерального казначейства по Алтайскому краю. Размер взыскания составляет сумму задолженности по сводному исполнительному производству в размере 6,3 млн руб. Суд рассмотрит заявление УФССП в декабре.

В сентябре суд отказал Межрайонной ИФНС России №1 по Алтайскому краю в требовании признать ОЭЗ банкротом (первоначальная сумма иска — 5,7 млн руб.), так как ОЭЗ оплатила долг.

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» (площадь 3,3 тыс. га) — комплекс природного и экстремального туризма, расположенный на берегу горной реки Катунь. Инвестиции в развитие ОЭЗ около 30 млрд руб.

О том, как развивается туристическая инфрастуктура в Алтайском крае, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Инфраструктура бьет по турпотоку»

Оксана Павлова