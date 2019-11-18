Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) разрабатывает предложения по контролю за деятельностью комиссий по трудовым спорам (КТС), чтобы предотвратить мошенничество, сообщил председатель организации Андрей Емелин на совместном заседании с экспертной группой комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Господин Емелин отметил, что государство не может контролировать создание КТС, а также их решения по погашению задолженностей работодателей по зарплате. «Это позволяет использовать незаконные схемы вывода денежных средств со счетов клиентов в ряде кредитных организаций на основании удостоверений (решений, для банков являются исполнительными документами.—“Ъ”), выданных КТС»,— сказал он на заседании (цитата по «Интерфаксу»).

НСФР уже подготовил некоторые предварительные идеи по решению этой проблемы. Организация, в частности, предлагает обязать работодателей сообщать в Федеральную инспекцию труда о создании КТС, ее составе, а также о решениях, которые она принимает. Также банкам можно давать две недели на проверку подлинности удостоверений комиссии, а также в обязательном порядке привлекать приставов к взысканию с работодателей суммы выше 200 тыс. руб., считают в НСФР. Кроме того, организация предложила ввести специальный порядок оформления удостоверений, чтобы придать им более весомый статус, и привлекать за их подделку.