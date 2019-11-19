Сельчане скинутся деньгами

Жители сел и деревень Татарстана вновь отдадут собственные сбережения на освещение улиц, строительство дорог и обустройство кладбищ: в прошлом году они внесли на это в порядке самообложения 223 млн руб. В минувшее воскресенье в населенных пунктах республики стартовала волна референдумов о новом самообложении. Их инициаторами по факту являются местные власти, заинтересованные в пополнении казны. Как выяснил “Ъ”, в этом году в большинстве населенных пунктов вместо референдумов решено организовать сходы граждан. Их можно проводить в несколько этапов, что, как отмечают в движении «Голос», затрудняет работу наблюдателей.



В Татарстане в минувшее воскресенье референдумы по вопросу самообложения граждан прошли в Черемшанском и Верхнеуслонском поселениях. В Черемшане голосование признано состоявшимся при явке 54,89%. Большинство жителей (53,57%) согласились выплатить в 2020 году по 1 тыс. руб. на содержание кладбищ, изготовление документации на реконструкцию водопроводных сетей, летнее содержание улиц, благоустройство общественных пространств и обслуживание трактора. В Верхнем Услоне референдум не состоялся, поскольку в нем участвовало менее половины жителей села (45,5%). Им предлагалось сдать по 400 руб. на обустройство пешеходных зон в райцентре, а также на строительство автодороги к кладбищу в поселке имени Кирова.

Напомним, программа по самообложению действует в Татарстане с 2013 года. Голосования проходят в основном в сельских муниципалитетах и небольших городах. Согласно закону, плебисциты должны инициировать сами граждане, однако по факту их организуют местные власти. На каждый собранный на референдуме рубль правительство Татарстана выделяет муниципалитету из регионального бюджета еще 4 руб. В 2018 году плебисциты состоялись в 838 поселениях, где жители согласились скинуться на дороги, кладбища и объекты благоустройства по 100–500 руб. В шести пригородах Казани явка оказалась ниже 50% и решения о самообложении приняты не были. Всего за прошлый год сельчане собрали 223 млн руб. Власти добавили соответственно почти 900 млн руб.

Два года назад власти Татарстана утвердили единый день самообложения — третье воскресенье ноября. Однако в этом году референдумы назначены на разные даты — на 24 ноября, 1, 8 и 22 декабря. Отмену «единого дня» председатель Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин объяснил “Ъ” тем, что «так решили сами поселения». При этом число назначенных референдумов в этом году серьезно сократилось. Согласно системе «Выборы», в ближайшие два месяца пройдут лишь 52 референдума — преимущественно в районных центрах. В остальных сельских поселениях референдумы в этом году заменили на сходы.

По словам господина Губайдуллина, это связано с изменением федерального законодательства. Принятые Госдумой поправки «позволяют проводить самообложение в каждой конкретной деревне», пояснил он. Ранее закон разрешал проводить лишь референдумы на территории всего муниципального образования, которое могло включать несколько деревень или сел. Власти жаловались, что многие жители не понимали, зачем им скидываться деньгами на решение проблем соседних поселений.

«Для властей сходы проводить дешевле, чем референдумы»,— говорит координатор движения «Голос» в Татарстане Михаил Тихонов. По его словам, сходы также помогают местным чиновникам решить проблему явки. Дело в том, что сходы в отличие от референдумов могут проходить в несколько этапов на разных территориях: «Таким образом, власти могут несколько раз собирать жителей. Количество таких этапов не ограничено».

Господин Тихонов считает, что в итоге «сборы по самообложению уходят в тень»: «В положениях о сходах ничего не говорится о наблюдателях, на них могут присутствовать только журналисты. Сходы будет тяжелее контролировать, чем референдумы. Я думаю, что практика референдумов будет постепенно уходить». Активисты «Голоса» намерены организовать наблюдение на голосованиях 24 ноября и 8 декабря. «По официальным результатам, большинство жителей голосуют за самообложение при высокой явке. Но если организовать наблюдение в одном или нескольких сельских поселениях, где в предыдущие годы референдумы признавались состоявшимся, то можно получить неожиданные результаты»,— говорится в сообщении «Голоса».

Отметим, что в настоящий момент законодательство не позволяет вводить самообложение в поселках, включенных в состав города, или в отдельных частях мегаполиса. Однако Татарстан подготовил проект поправок в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», который предусматривает возможность проводить сходы граждан в отдельных частях населенных пунктов, в том числе на территории «группы многоквартирных домов». Весной (см “Ъ” от 28 мая) проект поддержал комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению, но затем документ было решено отправить на доработку.

С идей распространить «институт самообложения» на многоквартирные дома месяц назад выступил глава комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин. Он предположил, что таким образом могут быть собраны средства для реализации программы «Наш двор», заявленной единороссами и поддержанной президентом республики Рустамом Миннихановым накануне выборов в региональный парламент. Глава комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин заявил “Ъ”, что пока комитет не планирует вносить законопроект, позволяющий проводить сходы по самообложению в городе. По словам Экзама Губайдуллина, обсуждение этой темы идет «в вялотекущем режиме» и проект пока «застопорился». «Тема интересная, но не такая простая. Если жители захотят и примут решение, правительство и президент обязательно поддержат»,— полагает господин Губайдуллин.

Кирилл Антонов