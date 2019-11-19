УФАС рассчитает стоимость билетов

Краснодарское УФАС возбудило дело в отношении местных перевозчиков из-за повышения стоимости проезда на городском транспорте. В ведомстве считают, что одновременное увеличение тарифов содержит признаки антиконкурентного соглашения. Комментируя повышение стоимости проезда, директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) пояснял, что оно связано с инфляцией, ростом НДС, подорожанием электроэнергии, ГСМ, запчастей, а также индексацией зарплат сотрудников КТТУ.

Краснодарское УФАС по результатам рассмотрения обращений жителей Краснодара возбудило в отношении городских перевозчиков дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции». «Перевозчики одновременно увеличили и установили на одном уровне тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Такие действия содержат признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между перевозчиками, осуществляющими деятельность на одном товарном рынке»,— сообщили в пресс-службе ведомства. В картельном сговоре антимонопольная служба подозревает МУП «КТТУ» и частных перевозчиков. «По итогам расследования будет принято процессуальное решение о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства»,— уточнили в краевом УФАС.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара сообщили, что никаких запросов и других материалов, связанных с этим расследованием, от УФАС в администрацию города не поступало. «Все действия администрации города и департамента в вопросах организации пассажирских перевозок проходили в полном соответствии с действующим законодательством. Со своей стороны готовы предоставить все необходимые материалы, если соответствующий запрос поступит в наш адрес»,— сказали в мэрии.

Стоимость с 26 до 28 руб. повысилась в июле этого года в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ, а также на маршрутах коммерческих перевозчиков. Директор КТТУ Александр Грачев ранее пояснял, что повышение связано с инфляцией, ростом ставки НДС, стоимости электроэнергии, ГСМ, запчастей. «Новый тариф — 28 руб. экономически обоснован. Тариф 26 руб. за одну поездку на 7% ниже фактической себестоимости, которая сегодня составляет 27,78 руб. Фактически КТТУ при таком тарифе работает в убыток. Обоснованность тарифа проверили и подтвердили специалисты Управления цен и тарифов и департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара»,— сказал Александр Грачев. Он также добавил, что повышение необходимо, чтобы сохранить коллектив и привлечь новых специалистов. «Из-за дефицита кадров сегодня водители и кондуктора зачастую работают в выходные дни и сверхурочно. Недокомплект по водителям составляет 24% (324 человека) от штатной численности, по кондукторам — 26% (397 человек). Тариф 28 руб. даст возможность увеличить заработную плату в среднем по предприятию на 4,3%. При этом повышение дифференцировано. «Наибольшую прибавку получат водители — 7%. Кондукторам зарплату поднимут на 5%, рабочим — на 4,3%. Руководители, специалисты и служащие останутся без индексации»,— пояснил руководитель МУПа.

Руководитель общественного городского движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук считает, что цены на проезд в общественном транспорте завышены. «В Ростове более суровый климат, численность населения примерно такая же, как в Краснодаре, а цены там ниже. Проезд в общественном транспорте составляет от 17 руб. Причина высоких цен в Краснодарском транспорте — неразумная политика руководства предприятия. Кроме того, это повышение — попытка перекрыть долги МУП "КТТУ". В 2014 году ему навязали покупку олимпийских автобусов — тогда у предприятия появились миллиардные долги, а мы теперь за них рассчитываемся»,— сказала Марина Репещук.

Елена Рыжкова