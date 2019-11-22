Проблема выбора

Рынок элитного жилья находится в постоянном поиске компромисса между желанием сделать свой продукт максимально привлекательным для клиентов и необходимостью держать цену на конкурентном уровне.

С одной стороны, покупатели недвижимости премиум-класса стремятся к определенной обособленности, соответственно, одно из основных требований, предъявляемых к такой недвижимости,— камерность. С другой — определяющим фактором классности жилья является близость к объектам инфраструктуры: коммерческой, социальной, транспортной. Но пятен под застройку в центре города практически не осталось, и сегодня застройщики вынуждены начинать освоение промышленных зон, расположенных в центральных частях города. А там с инфраструктурой дела пока обстоят неважно. Соответственно, девелоперам приходится заниматься развитием и этого направления. Содержать все эти объекты, разумеется, будут покупатели недвижимости, да и расходы на их создание закладываются в стоимость квадратного метра жилья. Поэтому открывать бассейны, медпункты и общественные зоны в рамках своих комплексов отваживаются лишь девелоперы, занимающиеся застройкой целых кварталов. Ведь только в подобных проектах нагрузка на эксплуатацию объектов инфраструктуры будет не столь серьезной. Жильцы дома на десяток квартир вряд ли смогут потянуть содержание собственного зимнего сада.

Аналогична ситуация и с загородными коттеджами. С одной стороны, жильцы поселков премиум-класса хотят иметь и спортивные сооружения, и причалы для яхт, и собственные искусственные водоемы. С другой — не хотят жить в муравейнике на несколько сотен домовладений. И девелоперам вновь приходится делать нелегкий выбор между себестоимостью и попыткой сделать проект привлекательным.

Чаще всего выбор делается в пользу сокращения издержек, а потому проектов с интересными инфраструктурными решениями на рынке по-прежнему единицы.

Валерий Грибанов, редактор guide «Элитная недвижимость»