«Не факт, сядет ли костюмчик»

Четыре крупнейших актива бывшей сети «Виват» могут сменить владельца. Основной кредитор сети (компания «СБК Трейд») и пермские бизнесмены братья Артем и Максим Блиновы могут заключить сделку. Тогда предпринимателям перейдут ТЦ «Горный хрусталь», гипермаркеты по ш. Космонавтов, 65 и 240, а также недостроенный ТЦ на Парковом. Максим Блинов сообщил, что решение о покупке еще не принято. Опрошенные „Ъ-Прикамье“ эксперты разделились во мнениях: кто-то считает, что в случае покупки новые собственники будут управлять объектами сами, а кто-то — что торговые площади распродадут по частям.



У четырех крупнейших объектов бывшей сети «Виват» могут появиться новые владельцы. По сведениям источников „Ъ-Прикамье“, основной кредитор сети (ООО «СБК Трейд») может продать пермским бизнесменам братьям Артему и Максиму Блиновым ТЦ «Горный хрусталь» (ул. Уральская, 85), недостроенный ТЦ (проспект Парковый, 56) и гипермаркеты по ш. Космонавтов, 65 и 240. Собеседник уточнил, что стороны якобы уже заключили соглашение, однако оплата по нему еще не поступила.

Максим Блинов отметил „Ъ-Прикамье“, что решение о покупке активов еще не принято, по его словам, пока это «гипотетические планы». «Я рассматриваю много всяких предложений, дальше конкретизировать не готов. Это слишком преждевременная информация. Даже переговоры не веду пока, хотя, может быть, есть что-то в голове,— пояснил господин Блинов.— Хожу, смотрю, примеряю, не факт, что костюмчик сядет». При этом бизнесмен уточнил, что если решение о сделке все же будет принято, то, с учетом близящихся новогодних праздников, никак не раньше следующего года.

ООО «Виват-Трейд» было оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват». Банкротом компанию признали в 2017 году. Общая задолженность перед кредиторами — более 5 млрд руб. Летом этого года, после попыток продать недвижимость сети единым лотом, основной кредитор компании «СБК Трейд» оставил имущество себе, это земельные участки, склады и помещения на 1,6 млрд руб. Без торгов новый владелец реализовал за 250 млн руб. распредцентр «Вивата» группе «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова. Остальные объекты, включая крупнейшие ТЦ («Горный хрусталь» и гипермаркет по ш. Космонавтов, 65), в сентябре были зарегистрированы за ООО «СБК Трейд». Новый собственник не продавал объекты через публичные оферты на площадках вроде Avito, все сделки оформили кулуарно. В августе-сентябре общество продало пять встроенных помещений под магазины в Перми и одно в Березниках. В это же время «Горный хрусталь» и гипермаркет по ш. Космонавтов, 65 сдали в аренду на десять лет торговой сети «Перекресток».

Все четыре торговых комплекса бывшей сети имеют большую площадь. При изначальной продаже на торгах в 2017–2018 годах активы оценивались в сотни миллионов рублей: недостроенный ТЦ на Парковом (4,9 тыс. кв. м) — в 224 млн руб., четырехэтажный гипермаркет по ш. Космонавтов, 65 (7 тыс. кв. м) и участок под ним — в 361 млн руб., двухэтажный гипермаркет по ш. Космонавтов, 240 (6,1 тыс. кв. м) и участок под ним — в 172,5 млн руб., ТЦ «Горный хрусталь» (11 тыс. кв. м) с участком — в 321 млн руб.

Индивидуальные предприниматели Артем и Максим Блиновы, согласно kartoteka.ru, занимаются сдачей внаем собственного недвижимого имущества. Артем Блинов возглавляет учрежденные им и братом ООО «СитиСтрой» (100%, строительство жилых и нежилых зданий) и ООО «Сфайрос» (50%, оптовая торговля газообразным топливом). Максим Блинов является директором в учрежденном им ООО «ТрансКапитал» (строительство жилых и нежилых зданий) и соучредителем «Сфайроса».

Добавим, что братья Блиновы интересовались имуществом «Вивата» еще на стадии его банкротства. Компания «СитиСтрой» выкупила у ООО «Росстройсервис» и ООО «ГранитСтрой» права требования к «Вивату», а в ходе рассмотрения дела о банкротстве ритейлера ее представитель Максим Блинов сообщал о готовности выкупить долги у остальных кредиторов, включая Сбербанк. Источники „Ъ-Прикамье“ утверждали, что залоговый кредитор и «СитиСтрой» боролись за активы обанкротившегося ритейлера, и что за действиями «СитиСтроя» мог стоять топ-менеджмент «Вивата».

Ранее братья Блиновы искали арендаторов для нынешнего владельца этих объектов — «СБК Трейд», знает один из пермских девелоперов. Такие сделки, когда продается сразу несколько крупных объектов недвижимости, для пермского рынка единичные. «Считаю, что если в принципе братья Блиновы рассматривают вариант приобретения, то и арендаторов они подбирали, в том числе, чтобы обеспечивался доход по этим объектам и, возможно, по этой сделке»,— отмечает он. По информации эксперта, предприниматели намеревались управлять объектами сами.

Руководитель ООО «Перспектива — сделки с гарантией» Владимир Онянов предполагает, что управление торговыми центрами не является основным видом бизнеса братьев Блиновых. «Не уверен, что они сами всерьез будут заниматься управлением центрами. Один из сценариев — в случае приобретения активов последует дальнейшая их распродажа по частям, чтобы заработать»,— сказал гос­подин Онянов.

Эксперты, опрошенные „Ъ-Прикамье“, говорят, что, независимо от владельца комплексов, арендатор «Перекресток» будет по-прежнему занимать торговые площади в «Горном хрустале» и гипермаркете по ш. Космонавтов, 65.

Евгения Ахмедова