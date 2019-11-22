Услышать мир

Эксперты отмечают, что успешность социальной адаптации глухих детей зависит от быстроты постановки кохлеарного импланта или специального слухового аппарата.

«В России более 13 млн людей с нарушением слуха, в том числе более 1 млн из них — дети. Более 13 тыс. человек являются пользователями (носителями) систем кохлеарной имплантации, большая часть из них дети и подростки»,— отмечает Дмитрий Куликов, президент некоммерческого партнерства содействия реабилитации людей с ограниченными возможностями по слуху «Родительское объединение "Я слышу мир!"» (РО «Я слышу мир!»).

Сегодня в роддомах или в послеродовый период в поликлиниках новорожденным проводят аудиологический скрининг на выявление глухоты. Процедура осуществляется в соответствии с приказом № 108 Минздрава и Минпрома РФ «О введении аудиологического скрининга новорожденных детей первого года жизни» от 1996 года. Правда, массово такую процедуру у младенцев стали проводить только с 2008 года.

Аудиоскрининг — специальная процедура, во время которой проводят обследование слуха у новорожденных и детей до шести месяцев для выявления его нарушений. Если по итогам исследования у ребенка было выявлено снижение слуха, то с первого месяца жизни ему необходимо использовать слуховой аппарат с целью исключения немоты. Но бывают случаи, когда глухота выявляется слишком поздно. В таком случае ребенок направляется на обследование с целью выявления степени снижения слуха для дальнейшего слухопротезирования или установки кохлеарного импланта с последующей слухоречевой реабилитацией.

Сегодня в стране существует государственная система образования и воспитания глухих детей, включающая специализированные коррекционные дошкольные, школьные, средние специальные и высшие учебные учреждения, сурдоцентры, систему обеспечения индивидуальными средствами реабилитации и так далее.

«Проблема по слуху как у детей, так и у взрослых действительно решается с помощью подбора слуховых аппаратов, а при глухоте — с помощью кохлеарных имплантов»,— подтверждает Дмитрий Куликов. Учитывая быстрый рост требований к профессиональной подготовке молодых кадров, можно утверждать, что наиболее успешно адаптируются те, кто получает наиболее качественные и современные средства реабилитации. Поэтому в России действуют различные общественные организации и частные программы, цель которых — обеспечить адаптацию глухого ребенка в том числе за счет предоставления слуховых аппаратов и кохлеарной имплантации.

«В России действует РО "Я слышу мир!" (www.rodsi.ru), а также региональные РО в этой сфере — например, Краснодарская региональная общественная организация людей с ограниченными возможностями по слуху "Звуки жизни" (Новороссийск), АНО Центр помощи детям-инвалидам по слуху "ГоворУши" (Казань), Липецкая региональная общественная организация родителей с детьми-инвалидами по слуху "ЛипУшки" (Липецк), Тверская региональная общественная организация родителей детей с кохлеарными имплантами "Океан звуков" (Тверь), Волгоградская областная общественная организация родителей детей инвалидов по слуху после кохлеарной имплантации "Хочу слышать" (Волгоград) и другие. Все эти РО существуют на гранты или пожертвования»,— отмечает Дмитрий Куликов.

«Финансовую помощь многим проектам РО "Я слышу мир!", а также адресную поддержку пациентам с проблемами по слуху оказывают также коммерческие компании, что позволяет сэкономить средства на дорогу пациентов до центра, оптимизировать процесс реабилитации и его психологическую составляющую, обеспечив регулярные занятия ребенка с педагогом, родителям и детям не отрываться от работы и учебы на длительный срок, развивать в регионах полноценную структуру по оказанию помощи этой категории пациентов, включая замену, настройку, сервис речевых процессоров (далее РП) и реабилитацию»,— добавляет эксперт.

Также сегодня действует программа «Я слышу мир!» — первая в России (с 2008 года) программа комплексного развития детей с нарушенным слухом, которая объединяет усилия врачей, сурдопедагогов, детей и их родителей и вводит ребенка с нарушением слуха в общество слышащих людей, разработанная при активном участии специалистов ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России.

«За прошедшие годы в рамках программы была проведена работа в направлениях: разработки и распространения методик слухоречевой реабилитации; обучения специалистов и родителей современным методикам реабилитации; проведения реабилитации по месту жительства пациентов; мониторинга проблем, возникающих у пациентов с качеством оказания медицинской помощи, надежностью и безопасностью систем, применяемых для имплантации в России; оказания юридической помощи пациентам и их семьям; издания информационно-просветительской литературы для родителей детей с нарушенным слухом и специалистов. Также в рамках программы регулярно проводятся семинары для сурдопедагогов, мастер-классы по обучению настройке речевых процессоров, вебинары для родителей детей с нарушенным слухом, организуется летняя реабилитация семей с детьми, проводятся творческие мероприятия и фестивали и многое другое. Мы ставим целью приблизить центры слухоречевой реабилитации к месту жительства пациента, чтобы ребенок смог пойти в массовый садик и общеобразовательную школу. Требуется до пяти лет интенсивных занятий со специалистами по месту жительства. Количество участников программы "Я слышу мир!" сегодня составляет более 5 тыс. человек»,— заключает Дмитрий Куликов.

Ксения Потапова