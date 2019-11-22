Жизнь наощупь

Одно из основных направлений адаптации незрячих людей — это формирование необходимой инфраструктуры, а также профессиональная адаптация.

«На сегодняшний день в Петербурге проживают около 10 тыс. инвалидов по зрению (в России — более 200 тыс.— Ред.)»,— отмечает Павел Баканов, специалист проекта «Говорящий город» — системы радиоинформирования и звукового ориентирования, которая адаптирует городскую и транспортную инфраструктуру под нужды инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения (МГН). Проект разрабатывался в России в 2009–2013 годах при активной поддержке Всероссийского общества слепых и при непосредственном участии будущих пользователей — инвалидов по зрению. Технически система состоит из радиотрансиверов и звуковых маяков, которые могут устанавливаться на объектах городской и транспортной инфраструктуры: на общественном транспорте и остановках общественного транспорта, над входными дверьми и внутри зданий и сооружений. Люди могут пользоваться «Говорящим городом» при помощи специализированных абонентских устройств, воспроизводящих сообщения через динамик или наушники. Функционал системы доступен также на смартфонах с операционной системой Android через бесплатное приложение «Говорящий город». С помощью этих гаджетов пользователь получает информацию об объектах, на которых установлено оборудование, а также может вызывать звуковой сигнал, позволяющий точно определить местоположение интересующего объекта. «На данный момент система работает в 18 регионах России»,— поясняет Павел Баканов.

«Что касается вообще создания полностью доступной среды для незрячих, то этот процесс находится в самом начале развития, особенно в части информирования и ориентирования на общественном транспорте и объектах городской и транспортной инфраструктуры. Прогресс, конечно же, есть, но недостаточный. Взять общественный транспорт: системой радиоинформирования и звукового ориентирования "Говорящий город" подвижной состав "Горэлектротранса" оснащен на 95%, а вот автобусные маршруты — примерно на 35%. В следующем году планируется реформа общественного транспорта: запустят 94 новых автобусных маршрута. Закупят более 2 тыс. автобусов. Есть вероятность, что в процентном соотношении количество оборудованных автобусов даже уменьшится. А ведь автобусы — это основной вид наземного транспорта в городе. В СМИ пишут, что все новые автобусы будут удобны для МГН, только никто не уточняет, для кого именно. Слепых и слабовидящих почему-то часто обходят стороной»,— добавляет эксперт.

«Что касается городской инфраструктуры, в Петербурге более 4 тыс. "говорящих" светофоров. Почти все музеи адаптированы для самостоятельного посещения инвалидами-колясочниками: есть пандусы и кнопки вызова персонала. А вот слепые могут самостоятельно посетить Дворец культуры имени Горького, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, Театр музыкальной комедии, Исаакиевский собор и Спас-на-крови. В других известных учреждениях культуры пока что, увы, не создана безбарьерная среда для слепых и слабовидящих. К тому же не всем людям с проблемами опорно-двигательного аппарата удобно пользоваться кнопкой вызова персонала. Кому-то тяжело дойти до нее, кому-то — нажать. В этом деле их спасает система радиоинформирования и звукового ориентирования, с помощью которой удаленно можно вызвать на помощь ответственного сотрудника. Если говорить о банковских услугах, то в городе оборудованы 18 отделений одного банка и еще по одному отделению у двух банков. На этом все. Или взять госуслуги: в Петербурге пока что ни один МФЦ "Мои документы" не оснащен системами радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других МГН. Зато в Ленобласти за 2019 год уже оборудованы четыре центра»,— рассуждает Павел Баканов.

На основе этого эксперт отмечает основные проблемы доступности городской среды для инвалидов и перспективы ее дальнейшего развитии. По его мнению, в России, по сравнению с развитыми странами, не все компании осознают важность создания доступной среды для инвалидов. «Отсутствие поддержки в крупных региональных и федеральных СМИ — крупные СМИ не публикуют информацию о существовании и расширении системы. Не все инвалиды по зрению — активные интернет-юзеры. Среди них много пожилых людей, которые новости узнают по старинке. И многие из них просто-напросто не догадываются о существовании подобной системы. Отсутствие нормативно-правовых актов по обязательной установке систем информирования и ориентирования инвалидов по зрению — не все социально-значимые объекты адаптированы к самостоятельному посещению и получению услуг инвалидами по зрению. Ведь у людей всегда должен быть выбор: сделать все самому или просить помощи. А сейчас мы людям не даем такого выбора. Наконец, неготовность общества к адекватному восприятию лиц с ограниченными возможностями. Из-за низкой информированности населения о жизни инвалидов общество не может адекватно оценить их потенциал. Поэтому многие не задумываются, для чего вообще тратить усилия и средства для создания безбарьерной среды. Но стоить помнить: все, что удобно инвалиду, будет точно удобно "обычному" человеку. Что касается перспектив, то в деле создания безбарьерной среды для инвалидов по зрению в России накопился достаточный опыт, чтобы начать внедрение таких проектов по всей стране. Более того, на данный момент Петербург является одним из мировых лидеров в плане обеспечения доступной среды для слепых и слабовидящих»,— заключает Павел Баканов.

Что касается профессиональной адаптации инвалидов по зрению (в данном случае речь идет, прежде всего, о тотально незрячих людях), то в СССР существовали предприятия, на которых незрячие работники производили ручную сборку продукции, например светильников, отмечает Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых (ВОС). «Сегодня тоже есть городские программы создания и модернизации рабочих мест для инвалидов. Но, кроме предприятий ВОС, системно трудоустройством инвалидов по зрению никто не занимается. При этом нужно учесть, что сегодня прогресс шагнул далеко вперед и ручная сборка практически нигде не применяется. Соответственно, ушла базовая площадка для труда незрячих»,— отмечает эксперт.

«Предприятия, использующие ручную сборку, неконкурентоспособны. Несовершенство законодательной базы не позволяет им выживать, поскольку несмотря на то, что государство пытается компенсировать расходы на организацию рабочих мест, разница в производительности механизированного и ручного труда никак не компенсируется, что приводит к убыточности предприятий.

Второй нюанс: персонал предприятий Всероссийского общества слепых, например, должны более чем на 50% составлять инвалиды, в связи с этим требуется дополнительная транспортная логистика, обеспечение ориентации на предприятии, дополнительное медобслуживание. Выдержать конкуренцию с другими предприятиями нам нереально без дополнительной государственной поддержки. Поэтому можно сказать, что предприятия Всероссийского общества слепых работают не благодаря, а вопреки.

В целом же круг специальностей и профессий, по которым могут работать незрячие, сегодня также чрезмерно сузился. В первую очередь остались творческие профессии (но к ним надо иметь способности), направления массажа и преподавания — в частности, в реабилитационных центрах для инвалидов по зрению»,— заключает Алексей Колосов.

Ксения Потапова