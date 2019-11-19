За гололед в Перми отчитаются сразу три руководителя Перми

Сегодня в рамках пленарного заседания гордумы Перми планируется рассмотрение вопроса о действиях городских властей во время гололеда 11 ноября. В числе докладчиков по теме значатся сразу три спикера: глава Перми Дмитрий Самойлов и его два зама Анатолий Дашкевич и Игорь Субботин. По мнению источников в парламенте, такое количество докладчиков намечается впервые.

В мэрии подтвердили факт трех докладчиков, отметив, что это личное решение главы города. Собеседник в думе сообщил, что это по инициативе депутатов.

Напомним, 11 ноября из-за резкого изменения погоды в Перми выпал ледяной дождь, приведший к многочисленным травмам среди пермяков. Более 200 горожан обратились в травмпункты.