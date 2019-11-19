Владелец ТМ «Камская долина» избежал банкротства

Арбитражный суд Пермского края прекратил рассмотрение иска ИФНС России по Свердловскому району Перми о признании банкротом ООО «Строительная компания „Т Строй“». Сумма требований уполномоченного органа составила 5,9 млн руб.

ООО «Строительная компания „Т Строй“» до лета 2018 года называлось ООО «Хорошие соседи». Именно на это ООО в 2017 году был оформлен бренд «Камская долина», который прежде числился за АО «Камская долина». Предполагалось, что компания «Хорошие соседи» займется реализацией проектов обанкротившейся стройгруппы. В 2018 году выручка ООО «Строительная компания „Т Строй“» составила 14 млн руб., чистый убыток — 7 млн руб. Общество принадлежит Андрею Губанову.

Суд отказал в требовании налоговой службы из-за того, что имущество должника не позволяет покрыть судебные расходы по банкротному делу.