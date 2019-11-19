Умершего совладельца турфирмы привлекли к субсидиарной ответственности по долгам компании

На минувшей неделе Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление Ольги Юровой, конкурсного управляющего ООО «Охотник», о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего совладельца общества Рафиса Валеева.

Указанное общество управляло одной из старейших турфирм в городе. Основным направлением ее деятельности была организация речных круизов, для чего компания арендовала несколько теплоходов. Дело о несостоятельности ООО было возбуждено в 2016 году.

При этом первый конкурсный управляющий «Охотника» обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. В ноябре 2018 года суд ввел процедуру реализации имущества уже в отношении самого Рафиса Валеева. Он задолжал банку «Уральский финансовый дом» 21,144 млн руб.

При этом, как следует из судебного акта, к тому времени господин Валеев был уже мертв. Знакомые с ситуацией источники говорят, что 16 октября 2017 года он покончил жизнь самоубийством. При этом он явно планировал уход из жизни, завершил перед этим домашние дела и сдал собаку в приют.