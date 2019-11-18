Кен Блок представил вторую серию «клаймбханы»

Американский гонщик и бизнесмен Кен Блок представил второй эпизод экстремальных автомобильных видеороликов «клаймбхана».

В своем новом проекте спортсмен устраивает заезды по подъему на гору (название «клаймбхана» образовано из видов гонок по подъему на холм и «джимханы»). Второй эпизод снимался в Китае на 11-километровой закрытой дороге Tianmen Shan Big Gate Road с 99 поворотами, расположенной на горе Тяньмэнь. «Дорога в небеса» начинается в долине на высоте около 200 метров над уровнем моря и заканчивается на высоте примерно 1300 метров над уровнем моря.

В заезде американец использует Hoonitruck, созданный на основе пикапа Ford F-150 1977 года, оснащён 3,5-литровым турбомотором V6 EcoBoost. Двигатель доработан Ford Performance и Roush Yates с помощью технологий, использованных в гоночном купе Ford GT. Пикап получил также 6-ступенчатую секвентальную трансмиссию Sadev и полный привод. Алюминиевый кузов оформлен в фирменных цветах команды Hoonigan, а 20-дюймовые колёсные диски fifteen52 обуты в резину Toyo Tires.

Напомним, первый эпизод «клаймбханы» вышел в 2017 году — в нем господин Блок управлял 1400-сильным купе Hoonicorn, созданным на основе Ford Mustang 1965 года. Для съемок была задействована знаменитая гора Пайкс-Пик, где на протяжении многих лет проходит популярная гонка Pikes Peak International Hill Climb.