В бизнес-центрах становится тесно

За девять месяцев 2019 года было введено в эксплуатацию 40,2 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости, что в 1,3 раза меньше объема, введенного за аналогичный период 2018 года. При этом 24% введенных в 2019 году объектов предназначены для собственных нужд компаний.

Такие данные приводит компания Knight Frank St Petersburg. По данным JLL, в третьем квартале завершена реконструкция и введено в эксплуатацию всего шесть бизнес-центров арендопригодной площадью 27,5 тыс. кв. м. Из них свободными остаются лишь 3,7 тыс. кв. м.

В третьем квартале 2019 года на рынке офисной недвижимости Петербурга продолжилось снижение уровня свободных помещений. В зданиях класса В доля вакантных площадей уменьшилась на 0,5 п. п. и достигла 5,8%. Ранее такие низкие значения были зафиксированы 11 лет назад, в докризисный 2008 год. В бизнес-центрах класса А, по данным на конец сентября, вакантно 3,0%, и этот показатель в течение текущего года стабилен.

По данным JLL, на данный момент на рынке Петербурга пустует 169,5 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости. В общем объеме свободных площадей сокращается количество как крупных офисных блоков (от 1 тыс. кв. м), так и небольших (250–350 кв. м) помещений. «Для больших компаний заключение предварительных договоров на этапе строительства здания повышает вероятность аренды необходимого количества офисов. Однако арендаторы по-прежнему трепетно подходят к вопросу — и хоть и рассматривают аренду в строящихся зданиях, но сделки в большинстве случаев заключаются уже после ввода объекта в эксплуатацию»,— комментирует Регина Волошенко, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Санкт-Петербурге.

Следует отметить оживление активности девелоперов и анонсирование новых проектов бизнес-центров. На стадии строительства находится не менее 300 тыс. кв. м офисной недвижимости, ввод которых запланирован на ближайшие два года. До конца текущего года анонсирован ввод 148 тыс. кв. м офисов. Но, по прогнозам аналитиков JLL, прирост не превысит 100 тыс. кв. м, учитывая устойчивую тенденцию увеличения сроков строительства. Тем не менее, значительный объем нового предложения сдержит рост арендных ставок и снижение доли свободных площадей.

За третий квартал средневзвешенная запрашиваемая арендная ставка в зданиях класса А увеличилась на 1,5% и составила 1906 рублей за квадратный метр в месяц (включая НДС и операционные расходы). В бизнес-центрах класса В — выросла на 0,2% и достигла 1302 рублей за квадратный метр.

На рост арендных ставок влияет и устойчивый спрос. В структуре сделок преобладают компании нефтегазового сектора (преимущественно класс А) и IT (класс В). «Информационные технологии будут развиваться и внедряться в нашу жизнь все больше и больше, обеспечивая конкурентное преимущество в разных отраслях бизнеса. Таким образом, в ближайшем будущем IT-компании будут лидировать по темпам развития и оставаться одним из драйвером спроса на рынке офисной недвижимости»,— говорит Наталия Киреева, заместитель руководителя отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

За девять месяцев 2019 года было введено в эксплуатацию 40,2 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости, что в 1,3 раза меньше объема, введенного за аналогичный период 2018 года. При этом 24% введенных в 2019 году объектов предназначены для собственных нужд компаний.

Суммарно на стадии строительства и реконструкции находится около 107,5 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости, заявленной к вводу в эксплуатацию до конца 2019 года. Более половины из них — офисные площади класса В.

Началось строительство новой очереди бизнес-центра «Невская ратуша» в Дегтярном переулке. Арендопригодная площадь зданий составит около 77,3 тыс. кв. м. Ввод объекта запланирован на второе полугодие 2022 года.

Компания «Развитие» получила разрешение на строительство бизнес-центра рядом с ТРК «Варшавский экспресс» общей площадью около 46 тыс. кв. м.

За девять месяцев 2019 года объем арендованных площадей классов А и В составил около 79,6 тыс. кв. м. «Наиболее востребованными оказались помещения площадью менее 1,2 тыс. кв. м, на них пришлось около 70% сделок аренды. При этом стоит отметить тенденцию увеличения количества сделок с качественными офисными помещениями более 1 тыс. кв. м»,— говорит Михаил Тюнин, заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg.

Олег Привалов