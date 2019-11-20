Фармацевтическая отрасль на сегодняшний день является одной из самых инновационных в мире, отмечают эксперты, при этом в числе мировых лидеров есть и российские компании.

«Фармацевтика не может жить без инноваций, курс на новые открытия заложен в самой сути отрасли. Настоящее и будущее фармрынка сегодня определяют персонализированная медицина и цифровые технологии. Использование 3D-печати в производстве, подбор препаратов с помощью искусственного интеллекта, блокчейн-технологии для маркировки лекарств — все это уже реальность, в которой отрасль живет и развивается. Сегодня будущее за иммунотерапевтическими и биоценозсберегающими препаратами с направленным местным действием, которые не разрушают микробиоту и иммунитет, обладая при этом высокой эффективностью (антисептики для лечения заболеваний горла, например, одни из таких). Соответственно, мировыми лидерами отрасли становятся компании, которые активно развивают данные направления»,— считает Валентина Бучнева, глава евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек».

«При этом, когда мы говорим про инновации в этой отрасли, то подразумеваем сразу несколько направлений деятельности. Первое — создание новых продуктов: это то, над чем фармкомпании работали всегда. Бренды — как те, что специализируются на оригинальных препаратах, так и те, что работают с дженериками — инвестируют в исследования и разработку 40% от всех средств, выделенных на инновации. Второе направление — внедрение новых технологий. В частности, сейчас фармотрасль активно использует искусственный интеллект»,— добавляет Евгений Смирнов, коммерческий директор и партнер по Pharma&FMCG в компании Navicon.

Двигатель прогресса

«Сегодня компании вкладывают миллионы в разработки и исследования, чтобы получить качественно новые препараты и опередить конкурентов. Конечно, за инновациями в отрасли в первую очередь стоит желание получить прибыль и занять лидирующие позиции в том или ином сегменте препаратов и, возможно, только потом — желание помочь людям»,— отмечает Анна Кокорева, старший аналитик Coface Россия.

Одну из главных причин для инновационного развития Евгений Смирнов видит в возможности роста. «В частности, российский фармацевтический рынок уже на протяжении пяти лет не растет. При таких условиях выиграть конкурентную борьбу — увеличить долю на рынке или объем продаж — можно только за счет инноваций. Поэтому компании вкладываются во внедрение ИТ-решений и разработку новых продуктов, в том числе в digital-формате. Здесь можно вспомнить о программах поддержки пациентов. Например, препаратов инсулина на рынке много, они более или менее похожи. Поэтому некоторые компании продают не только лекарство — вместе с ним идет программа поддержки. Она помогает пациенту изменить стиль жизни: правильно питаться, соблюдать режим, заниматься спортом. Такая программа — это инновационный продукт, который меняет отрасль: компании могут не только продавать лекарства, но и предоставлять пациенту дополнительные сервисы высокого качества. Еще один тренд, который сейчас приходит в Россию,— возможность работать непосредственно с пациентом. Напрямую продавать ему препарат нельзя, но информировать о новинках, узнавать о предпочтениях и в результате улучшать сервис и совершенствовать продукцию — можно. Поэтому еще один двигатель инновационного развития в фармкомпаниях — стремление более точно и точечно донести информацию до пациентов и, конечно, врачей. Здесь на помощь приходят решения для омниканального маркетинга и хранилища Data Lake, в которых можно собирать информацию о клиентах»,— поясняет эксперт.

Бег с барьерами

«Производство инновационных препаратов мирового уровня требует колоссальных вложений. Важна и поддержка курса на инновации на государственном уровне. В частности, это касается вопроса ускоренной регистрации прорывных препаратов, чтобы сократить путь инновационной формулы до пациента. Разработка и производство прорывных лекарств обходится компаниям в разы дороже производства, например, дженериков. Это необходимо учитывать, когда речь заходит о реализации инновационной разработки. Препараты нового поколения помогают людям лечиться эффективнее и быстрее, чем раньше, но и стоят они значительно дороже лекарств предыдущих поколений. Поэтому на этапе реализации произведенных инновационных препаратов фармацевтические компании сталкиваются с еще одной проблемой — вернуть средства, вложенные в разработку лекарства. Это долгосрочный проект, к которому ввиду объективных причин готовы в основном крупные глобальные игроки. Еще одно серьезное препятствие на пути инноваций в отрасли — это цикл инновационных фармацевтических разработок»,— отмечает Валентина Бучнева.

Жизненный цикл инновационных разработок длительный, потому что сам процесс разработки и ее внедрения может занять годы, а порой и десятки лет. «В фарминдустрии он представляет собой следующую цепочку: изучение механизмов заболеваний, поиск молекул-мишеней, разработка новых таргетных методов лечения (моноклональные антитела), CAR-T, масштабирование, пилотное производство, клинические испытания, получение регистрационного удостоверения, выход на рынок»,— поясняет Екатерина Авилова, руководитель направления молекулярных и клеточных исследований GE Healthcare Life Sciences Россия/СНГ, кандидат биологических наук.

«Компания может осуществлять исследования пять-семь лет, затем внедрять препарат в практику еще столько же, и только после успешной клинической практики разработка становится на поток. Основные трудности связаны с привлечением финансирования, так как компания и ученые не могут дать гарантии, что исследования пройдут успешно и конечный продукт получит широкое распространение»,— добавляет Анна Кокорева.

«Дело в том, что предугадать, каким будет следующее открытие, в нашей сфере достаточно сложно. Это может быть не слишком существенное для сферы интересов конкретной компании новшество, а может быть и история, которая фактически делает ваши текущие разработки неактуальными. Условно, лекарство, которое вчера стоило 100 рублей, сегодня может стоить уже 10. Соответственно, если в портфеле компании на долю данного препарата приходится существенная часть прибыли, под угрозой может оказаться дальнейшее развитие бизнеса»,— заключает Валентина Бучнева.

Российский опыт

Что касается российских фармацевтических компаний, то, например, перерасти из национального чемпиона в мирового оказывается сложно ввиду жесточайшей конкуренции, считают эксперты. «Есть два способа. Первый — изобретение оригинальных препаратов, которые эффективно работают и конкурируют с оригинальными разработками международных лидеров. Второй — делать препараты-дженерики, которые дешевле оригинальных, но при этом очень высокого качества. Западные компании предпочитают идти по первому пути, а, например, индийские компании — по второму»,— отмечает Евгений Смирнов.

Валентина Бучнева отмечает, что российские фармкомпании входят в число самых быстрорастущих в мире, но назвать их лидерами индустрии пока все-таки сложно. Хотя в стране сейчас производят 84% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых, это не говорит о том, что на мировом рынке российские фармкомпании лидируют. Они часто предпочитают идти по пути производства дженериков и редко разрабатывают уникальные инновационные препараты своими силами. При этом эксперт отмечает, что вопрос превращения национального лидера в мирового очень прост — это, прежде всего, вопрос эксклюзивности. Тут фармацевтический бизнес не отличается от любого другого. Если компания разработала препарат, который стал прорывным в своей области, ее потенциал с точки зрения перспектив и инвестиций увеличивается в геометрической прогрессии.

«На сегодняшний день существует несколько российских гигантов в биофармацевтической индустрии, которые успешно отвоевывают часть рынка у западных биофармацевтических производителей, с потенциалом вывода продуктов на рынки других стран»,— заключает Екатерина Авилова.

Ксения Потапова