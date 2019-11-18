УФАС отказало «Уралтрансмашу» в жалобе на аукцион по закупке трамваев

УФАС отказало АО «Уралтрансмаш» в удовлетворении жалобы на итоге аукциона по закупке трамваев. Как сообщает УФАС по Пермскому краю со ссылкой на руководителя управления Александра Плаксина, доводы жалобы касались того, что требованиям конкурсной документации на закупку восьми односекционных и одного трехсекционного вагона соответствует товар только одного поставщика. Речь идет об ООО «ПК «Транспортные системы». Также АО «Уралтрансмаш» указывало, что оно не производит трехсекционный трамвай, следовательно, не может принять участие в закупке. Кроме того, заявитель посчитал, что противоречия содержатся в требовании аукционной документации о том, что к поставке допускаются, как новые вагоны, произведённые не ранее 2019 года, так и 2018 года выпуска, но при условии, что они не были в коммерческой эксплуатации.

Напомним, в минувшую пятницу администрация Перми выбрала ««ПК «Транспортные системы» в качестве поставщика новых трамваев. Стоимость контракта составляет 462,3 млн руб. Результаты конкурсной процедуры попыталось обжаловать АО «Уралтрансмаш».

В итоге УФАС пришло к выводу, что аукционная документация никаких противоречий не содержит, поскольку предоставление возможности поставки трамваев 2018 года выпуска, которые не находились в коммерческой эксплуатации требования закона о закупках не нарушает. Также антимонопольный орган, со слов господина Плаксина, выяснил, что на территории таможенного союза трехсекционные трамваи производит ООО «Штадлер Минск», которое готово продать их любому юрлицу.

«Приостановление Пермского УФАС России заключения контракта по результатам закупки не будет снято до тех пор, пока решение надзорного ведомства не будет изготовлено в окончательном виде. Срок изготовления решения 20 ноября 2019 года», - сообщает управление.