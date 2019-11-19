Академгородок потерял коттедж

Следственные органы считают необоснованной приватизацию в 2015 году семьей экс-председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева коттеджа площадью почти 600 кв. м в новосибирском Академгородке. В превышении полномочий подозревают бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского. По данным следствия, «выведение особняка из федеральной соб­ственности причинило госказне ущерб в размере более 67 млн руб.» Сам академик Асеев, возглавлявший СО РАН с 2008 по 2017 год, ранее заявлял, что приватизация тогда коснулась почти 80 коттеджей Академгородка, но общественность возмущает только его случай. О позиции господина Скубневского следствие не сообщает.



В Новосибирске под следствием оказался бывший управделами СО РАН Эдуард Скубневский, в отношении него возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ, санкция — до четырех лет лишения свободы). Изложенные в материалах дела факты касаются приватизации семьей бывшего председателя СО РАН Александра Асеева коттеджа. Трехэтажное кирпичное здание площадью почти 600 кв. м находится в новосибирском Академгородке в сосновом бору, рядом с прудом.

По версии следствия, в 2014 году управделами Эдуард Скубневский заключил с председателем СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма жилого помещения на безвозмездной основе. В дальнейшем элитный коттедж был приватизирован. В 2015 году Росреестр зарегистрировал право собственности на указанный дом дочери Александра Асеева Ольги. Следствие полагает, что управделами Скубневский нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН в списке нуждающихся в получении жилья не состоял. Якобы академику принадлежала квартира площадью около 137 кв. м. «В ходе незаконных действий управделами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности РФ и причинен ущерб бюджету на сумму более 67 млн руб.»,— сообщил официальный представитель новосибирского управления Следственного комитета РФ Дмитрий Чечулин.

В понедельник в здании управделами СО РАН сотрудники ФСБ и СКР провели обыски и выемки документов. 77-летний Эдуард Скубневский сейчас занимает пост помощника главы СО РАН по вопросам эксплуатации. Он находится в статусе подозреваемого. О том, какую позицию занял подследственный, органами не сообщается. Вопросы, касающиеся получения коттеджа, могут возникнуть и к самому господину Асееву, не исключают правоохранители. В приемной института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, главным научным сотрудником которого он работает, сообщили, что академик Асеев находится в зарубежной поездке.

Ранее в письме-обращении, направленном в редакцию «Тайги.info», господин Асеев заявлял, что в 2015 году СО РАН провело приватизацию служебных коттеджей. «При этом из примерно 80 приватизированных коттеджных помещений на членов семей академиков, членов-корреспондентов РАН, заслуженных ученых и ведущих специалистов приватизирована примерно половина из этого количества. И ни у кого это не вызывает никаких возражений, кроме постоянно возобновляемой критики процесса приватизации коттеджа Асеева со стороны некоторых представителей общественности, никого не представляющих, кроме малочисленной группы интернет-активистов, дискредитирующих на просторах всемирной паутины жителей знаменитого во всем мире Академгородка».

Константин Воронов