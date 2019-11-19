Банкротство в щадящем режиме

Котельные, теплосети и газопроводы РМУП «Тепловые сети» Темрюкского района выставлены на продажу за 640 млн руб. Предприятие-банкрот — единственное генерирует тепло в муниципальном образовании. Как сообщил арбитражный управляющий общества Дмитрий Палин, если покупатель на имущество не объявится, оно будет передано муниципалитету: дробить лоты на мелкие запрещено законом. Эксперты отмечают, что, несмотря на проблемы с поиском инвестора, который бы согласился приобрести имущественный комплекс, он, скорее всего, будет найден, поскольку обязательства перед получателями тепла должны быть исполнены.

С 18 ноября начат прием заявок на участие в открытом аукционе по реализации имущественного комплекса РМУП «Тепловые сети» Темрюкского района общей стоимостью свыше 640 млн руб., информация об этом размещена на ресурсе ЕФРСБ. На аукцион выставлено два лота. В первом значится «имущественный комплекс, используемый в технологическом процессе по производству и передаче тепловой энергии» (котельные, передаточные устройства, оборудование и т. п.), его стоимость — 438 млн руб. Во втором лоте — газопроводы, оцененные в 205 млн руб. Какие конкретно котельные и газопроводы реализуются, не сказано. На сайте общества указано, что на его балансе 42 котельные, из них на газе работают 40.

По данным «СПАРК-Интерфакс», собственником РМУП «Тепловые сети» выступает администрация Темрюкского района. Выручка от продаж компании в 2018 году составила 187 млн руб., убыток — 31 млн руб. Процедура наблюдения на предприятии была введена в феврале 2015 года по заявлению самого общества. В октябре 2015 в «Тепловых сетях» было введено внешнее управление, а в апреле 2016 года — конкурсное производство.

Как сообщили в администрации муниципалитета, «Тепловые сети» — единственная теплоснабжающая организация Темрюкского района. Сейчас в дома жителей и учреждения тепло поставляется, другую информацию предоставить оперативно затруднились.

Арбитражный управляющий «Тепловых сетей» Дмитрий Палин общую задолженность организации называть отказался, отметив, что главным кредитором общества выступает ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар». По данным ”Ъ-Кубань“, долги перед монополистом могут достигать около 100 млн руб. Господин Палин также сообщил, что, если покупатель на имущество теплогенерирующей компании не найдется, его придется передать на баланс муниципального района.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, решением Темрюкского райсуда в июне этого года ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» был обязан возобновить поставки газа на РМУП «Тепловые сети». (Ранее газовый монополист ограничил подачу топлива, в связи с чем в многоквартирные дома и социальные объекты района перестала поступать горячая вода.)

Как отмечает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов, с учетом того что РМУП «Тепловые сети» — единственный поставщик тепловой энергии в Темрюкском районе, вероятность дробления лотов для их дальнейшей реализации — низкая.

«Ситуация, надо признать, не уникальная для страны, и это далеко не первое банкротство организации, являющейся единственным поставщиком услуг в регионе. В соответствии с уже сформировавшейся практикой, как правило, весь имущественный комплекс будет передан одной организации. А вот что это будет за организация, вопрос открытый».

Эксперт называет три возможных варианта реализации имущества: либо оно будет приобретено организацией уровня «Газпром Теплоэнерго», действующей на федеральном уровне, либо, по инициативе региональных властей, будет создано новое юрлицо, которое приобретет имущество по цене ниже рыночной, либо активом заинтересуется уже существующая компания, для которой этот актив может быть непрофильным. Последний вариант выглядит маловероятным.

С тем, что имущество «Тепловых сетей» вряд ли удастся продать по объявленной цене, согласен гендиректор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. «“Тепловые сети” банкротятся с 2015 года, все это время ремонтные работы на сетях если и проводились, то на уровне поддержания их жизнеспособности. Такой актив региональный или федеральный игрок может купить только с существенным дисконтом»,— отметил эксперт.

Андрей Ульченко