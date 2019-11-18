«Силовики ограничились постепенным вытеснением демонстрантов»

Массовые протесты в Тбилиси обернулись противостоянием с полицией. 18 ноября оппозиция заблокировала входы в здание парламента. Митингующие были недовольны тем, что законодатели не выполнили обещание и не приняли поправку в Конституцию, которая предполагает проведение парламентских выборов по партийным спискам, а не по смешанной системе. Протестующие потребовали досрочных выборов. Многотысячный митинг у здания парламента начался 17 ноября. 18 ноября спецназ начал применять водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать активистов. Здание парламента удалось разблокировать, однако некоторые оппозиционеры обещали вернуться, рассказал корреспондент “Ъ” в Грузии Георгий Двали.

— Что сейчас происходит на площади перед парламентом? Правда ли, что спецназ оттеснил протестующих от здания?

— Да, в эти минуты вся страна по всем общенациональным телеканалам следит за тем, что происходит вокруг здания парламента. Примерно час назад после истечения 30-минутного ультиматума несколько групп военнослужащих, части спецназначения МВД выдвинулись на маленькие узкие улицы вокруг здания законодательного органа, которые ранее блокировали демонстранты, чтобы не позволить провести заседание бюро парламента. Как известно, оппозиция заявила, что не позволит проводить заседание до тех пор, пока правительство Георгия Гахария не подаст в отставку. Судя по всему, власти решили применить силу. Части спецназначения начали спускаться по этим узким улицам плотными кордонами, постепенно вытесняя демонстрантов вниз, в сторону центрального проспекта Руставели. Они разобрали палатки, баррикады — ими демонстранты блокировали все входы в парламент, потом перекусили специальными устройствами цепи, которыми были закрыты ворота, и разбили замки, то есть в принципе парламент разблокировали. Демонстранты не оказывали серьезного сопротивления, а лишь пытались задержать эти кордоны, которые неумолимо двигались. Некоторые лидеры оппозиции ложились под ноги спецназовцев — одни получили увечья, других поднимали.

Пока что о серьезных травмах не сообщается. Вся страна наблюдала за этим в прямом эфире. В нескольких эпизодах были применены водометные машины, но на этот раз, в отличие от бурных событий 20 июня — так называемой «ночи Гаврилова», спецназ не применял слезоточивый газ и резиновые каучуковые пули. Сейчас силовики ограничились тем, что, толкая щитами, постепенно вытеснил демонстрантов и со всех улиц, а потом и с центрального проспекта Руставели. Об арестах, в том числе оппозиционных лидеров, пока не сообщают. Некоторые из них все-таки собрали сторонников на пятачке недалеко от здания парламента — там буквально в эти минуты сохраняется очаг сопротивления.

Судя по всему, спецназ получил жесткий приказ ни в коем случае не применять чрезмерную силу, чтобы никто не пострадал, не повторились события 20 июня, когда сотни людей получили очень серьезные травмы: двое человек потеряли зрение из-за выстрелов резиновыми пулями.

Сейчас напряженность все-таки сохраняется, но парламент разблокирован и, возможно, в ближайшие часы состоится заседание: в ближайшее время законодательный орган должен принять бюджет на следующий год. Если этого не произойдет, то правительство будет считаться автоматически подавшим в отставку, именно этого, по всей видимости, добивались оппозиционеры, протестуя против того, чтобы парламент провалил конституционную реформу.

— Можно ли считать, что депутаты отказались принимать поправки в Конституцию, на которых настаивали митингующие? И является ли это сугубо внутренним конфликтом, или есть какие-то антироссийские настроения в связи с тем, что происходит сейчас в Грузии?

— Весь митинг, начиная с 14 ноября, не говоря уже о событиях 20 июня, проходил и проходит под главным слоганом «Долой российского олигарха, миллиардера Бидзина Иванишвили». Я напомню, это председатель правящей партии «Грузинская мечта», который долгое время проживал в России, и именно там он стал миллиардером. Он является основателем банка «Российский кредит», но вернувшись в Грузию и придя во власть, продал его. То есть если это считать каким-то проявлением внешнеполитического вектора, то можно говорить не только о внутреннем конфликте. Но в принципе все-таки требования о проведении выборов по чисто партийным спискам — это грузинский вопрос. После событий 20 июня, когда тысяча демонстрантов вышли на улицу, возмущенные тем, что российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло грузинского парламента, Бидзин Иванишвили обещал оппозиционерам, что Конституция будет изменена, и пропорциональные выборы по партийным спискам пройдут не в 2024 году, как это предусматривалось основным законом, а в 2020 году.

Но 14 ноября депутаты-мажоритарии отказались за это голосовать, наверное, исходя из своих интересов: они не желали терять свои районы и хотели вновь участвовать в выборах.

Это вызвало возмущение оппозиции, которая обвинили миллиардера Иванишвили в том, что он нарушил данное народу. И затем начались акции протеста, которые завершились тем, что вокруг парламента организовали пикет и начали блокировать здание.

Беседовал Марат Кашин