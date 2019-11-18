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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Курскую сеть по торговле топливом могут продать за 223 млн рублей

ООО «Центр Электронных торгов» выставило на торги в форме аукционы имущественный комплекс принадлежащего Росимуществу ОАО «Курсктоппром», которое занималось торговлей различными видами топлива, включая древесину и торф.

Единым лотом с начальной ценой 223,2 млн руб. продаются земельные участки, гаражи, сараи, автовесовые, бытовые помещения, скважины, подстанции. Объекты расположены в 16 муниципалитетах Курской области.

Заявки принимаются до 23 декабря. Сами торги состоятся 27 декабря.

Владимир Зоркий


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