Курскую сеть по торговле топливом могут продать за 223 млн рублей

19 ноября, вторник
ООО «Центр Электронных торгов» выставило на торги в форме аукционы имущественный комплекс принадлежащего Росимуществу ОАО «Курсктоппром», которое занималось торговлей различными видами топлива, включая древесину и торф.
Единым лотом с начальной ценой 223,2 млн руб. продаются земельные участки, гаражи, сараи, автовесовые, бытовые помещения, скважины, подстанции. Объекты расположены в 16 муниципалитетах Курской области.
Заявки принимаются до 23 декабря. Сами торги состоятся 27 декабря.