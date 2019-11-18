В Ижевске из-за обвала грунта погибли двое рабочих

Двое рабочих погибли в Ижевске в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на ул. Фруктовой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По данным следствия, 18 ноября около 16 часов поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ в котловане произошло обрушение грунта. По предварительным данным, в траншее в этот момент находились два человека. На место происшествия выехали следователи СУ СК России по республике. В настоящее время следователи приступили к осмотру места происшествия и допросу очевидцев. Выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

По данным источника, знакомого с ситуацией, работы на данном участке вели сотрудники подрядной организации ООО «Теплострой», которой площадка была передана по договору.