Застройщик Академического района отмечен премией Татищева и де Геннина

В Екатеринбурге прошла церемония награждения лауреатов премии имени основателей города Татищева и де Геннина. В 2019 году она присуждена представителям строительной компании «РСГ–Академическое» (входит в группу «Кортрос») Алексею Воробьеву, Вениамину Голубицкому и Виктору Маслакову, а также представителям Сбербанка Нине Согриной и Владимиру Черкашину — за реализацию проекта комплексного освоения территории «Академический» (номинация «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства»).

В номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины» отмечен Сергей Корженевский — за разработку серии малодозных наносекундных медицинских диагностических рентгеновских аппаратов.

В номинации «За заслуги в области образования, культуры и искусства» премию получили Руслан Комадей, Елена Никандрова, Марина Пальчик и Ирина Рожина — за реализацию культурно-познавательного проекта Uralit.

Премия имени Татищева и де Геннина была учреждена в 1998 году мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким. Памятная медаль лауреата выполнена в виде круга диаметром 60 мм и толщиной 5 мм из сплава нейзильбера, покрытого слоем серебра. На лицевой стороне медали изображен парный портрет основателей столицы Урала, внизу под портретом — год основания города. На обратной стороне — контур здания администрации Екатеринбурга и слова «Во славу и пользу родного города», сообщает пресс-служба мэрии.