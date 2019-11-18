Назначен первый замглавы администрации Ростова

Первым заместителем главы администрации Ростова назначили Юрия Овчинникова, сообщается на официальном сайте администрации.

Господин Овчинников родился в 1975 году в городе Потсдам Германской Демократической Республики. В 2002 году окончил Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». В 2012 году окончил Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер». С 2001 по 2015 годы служил в органах внутренних дел Российской Федерации, затем занимал руководящие должности в коммерческих организациях. С июня этого года и до назначения первым заместителем главы ростовской администрации возглавлял «Ростовскую транспортную компанию».

Дарья Голякова