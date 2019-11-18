«Норильский никель» сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в семь раз в Мурманской области и в 20 раз в Норильском промышленном районе. Для этого на Кольском полуострове компания закроет два актива — плавильный цех в поселке Никель и металлургическое производство в Мончегорске. В компании заявили, что эти активы морально и физически устарели и не поддаются модернизации. Кроме того, «Норникель» внесет коррективы в уже работающий «Серный проект» на территории Норильского промышленного района. В результате к 2025 году выбросы диоксида серы в Норильске сократятся на 90%.

Google манипулирует поисковой выдачей в ущерб малому бизнесу — об этом говорится в расследовании Wall Street Journal. После того, как компания обновила алгоритмы поиска, в топе стали чаще появляться сайты крупных корпораций. В компании журналистам заявили, что никаких фундаментальных изменений в алгоритмы поиска не вносили.

Microsoft изменил процедуру собеседования ради работников с аутизмом: компания разрешила им отвечать на вопросы работодателя по электронной почте. Для таких соискателей также поменяли сами вопросы, так как они предпочитают отвечать односложно. С 2015 года корпорация привлекала порядка 100 таких работников — сотрудники хорошо программируют, в том числе в области искусственного интеллекта, способны на феноменальную концентрацию и внимательны к деталям.

Совет директоров HP единогласно отклонил предложение Xerox о слиянии — по мнению топ-менеджеров, предложение Xerox не отвечает интересам акционеров. Кроме того, компанию не устроила цена — от $30 млрд до $33 млрд. Также руководство HP обеспокоил высокий уровень задолженности Xerox.