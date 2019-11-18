В общежитии Минобороны в Екатеринбурге незаконно проживали более 100 мигрантов

В екатеринбургском общежитии Минобороны выявили фиктивную регистрацию более 100 мигрантов, сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального военного округа (ЦВО). «В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или месту жительства)», — рассказали в надзорном органе.

«Нарушения миграционного законодательства обнаружила военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона. Ее проверка показала, что в 2017-2018 годы бывшие заведующая и паспортист общежития представляли в отдел по вопросам миграции МВД России недостоверные сведения о проживающих иностранных гражданах», — сообщили в пресс-службе.

Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в военный следственный отдел, который возбудил уголовное дело.

Дарья Соколова