Клиника в Краснодаре заплатит пациентке 500 тыс. рублей за неудачную пластическую операцию

Краснодарский краевой суд подтвердил законность решения по иску местной жительницы к ООО «Многопрофильный хирургический центр (МХЦ) «Эстетик-Мед» – клиника должна выплатить женщине компенсацию ущерба здоровью и морального вреда на общую сумму 499,5 тыс. руб., сообщила пресс-служба краевого суда. Руководство клиники не было согласно с решением суда первой инстанции, однако апелляция встала на сторону пациентки.

По данным суда, жительница Краснодара обратилась в МХЦ «Эстетик-Мед» за оказанием услуг пластической хирургии и произвела полную оплату по договору. Пациентке была проведена операция, после которой она была выписана из стационара на амбулаторное лечение. Спустя некоторое время выяснилось, что здоровью пациентки был причинен вред, в связи с чем ей потребовалось дополнительное лечение с хирургическим вмешательством. Суд принял решение взыскать с клиники в счет возмещения вреда здоровью 449,5 тыс. руб., а также 50 тыс. руб. в виде компенсации морального вреда.

Анна Перова, Краснодар