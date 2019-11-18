Сменился директор научного центра изучения Арктики

Директором научного центра изучения Арктики назначен Дмитрий Фролов, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Ранее центр возглавлял Антон Синицкий.

Дмитрий Фролов родился в 1981 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики. Имеет 25 научных трудов по теории механизмов, культурологии и музееведению. Кандидат технических наук. Работает на Ямале с 2010 года. Возглавлял молодежный центр технологий занятости, институт художественных и гуманитарных проектов и благотворительного фонда поддержки детей «Ямине». Инициатор проведения международного фестиваля «Неделя графики и дизайна в столице Ямала».

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году по инициативе губернатора Дмитрия Кобылкина. В него входят отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий. В штате учреждения трудятся 40 научных сотрудников, из них три доктора и 16 кандидатов наук, говорится на сайте центра.